843 роки тому на Землі побачили наднову: вибух ще триває, але він не такий, як усі (фото)

Усередині залишку наднової знаходиться "зірка-зомбі", а сам об'єкт має незвичну структуру і вчені не знають чому.

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Астрономи вперше створили детальну карту туманності, яка є залишком наднової, що вибухнула в 1181 році. Даний об'єкт є напрочуд нестабільним і вибухи все ще тривають з постійною швидкістю. При цьому всередині туманності знаходиться "зірка-зомбі", якої там не повинно бути. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

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Астрономи в Китаї та Японії в серпні 1181 року виявили, як сказано в історичних документах того часу, нову яскраву зірку, що знаходилася біля сузір'я Кассіопеї. Ця зірка сяяла дуже яскраво до лютого 1182 року, а потім зникла.

Нині астрономи вже знають, що насправді 843 роки тому на Землі спостерігали наднову, тобто вибух масивної зірки, яка тепер відома як SN 1181. Лише три роки тому астрономи підтвердили, що залишком цієї наднової є туманність Pa 30. Розмір цієї величезної хмари з газу перевищує розмір Сонячної системи.

Нині астрономи вже знають, що насправді 843 роки тому на Землі спостерігали наднову, тобто вибух масивної зірки, яка тепер відома як SN 1181. Лише три роки тому астрономи підтвердили, що залишком цієї наднової є туманність Pa 30 (на фото) Фото: Live Science

Раніше астрономи виявили, що в центрі туманності зірку білий карлик. Це надзвичайно щільний об'єкт, який являє собою зменшену версію ядра зірки, що вибухнула. Білий карлик все ще продовжує жити, хоча по суті є мертвою зіркою. При цьому його температура становить 200 000 градусів Цельсія, а тому це одна з найгарячіших зірок у відомому Всесвіті. Зазвичай у таких залишках наднових не залишається нічого від зірки, а тому туманність Pa 30 з її "зіркою-зомбі" в центрі є дуже рідкісним об'єктом такого роду.

Автори нового дослідження провели нове спостереження за залишком наднової і вперше створили найдетальнішу карту зоряного вибуху. На карті видно великі нитки газу, які тягнуться від білого карлика до краю туманності. При цьому вчені змогли відтворити історію стародавнього вибуху зірок.

Автори нового дослідження провели нове спостереження за залишком наднової і вперше створили найдетальнішу карту зоряного вибуху. На карті видно великі нитки газу, які тягнуться від білого карлика до краю туманності Фото: Live Science

З'ясувалося, що туманність Pa 30 зараз збільшується в розмірах зі швидкістю приблизно 3,5 млн км/год. А це приблизно та сама швидкість, з якою речовина зірки, що вибухнула, була викинута в космос від самого початку. Це означає, що швидкість викиду матеріалу не змінилася за 843 роки з моменту вибуху наднової. Тобто туманність розширюється з постійною швидкістю.

Також астрономи виявили, що туманність Pa 30 є напрочуд асиметричною на відміну від інших подібних залишків наднової. Наразі вчені не мають пояснення чому туманність стала такою нестабільною. Можливо, асиметрія виникла одразу ж після вибуху зірки. Але як саме це сталося вчені не знають.

Астрономи виявили, що туманність Pa 30 є напрочуд асиметричною на відміну від інших подібних залишків наднової Фото: Live Science

Автори дослідження кажуть, що продовжать спостереження за залишком наднової, щоб спробувати розгадати її таємниці.

Як уже писав Фокус, вперше за межами Чумацького Шляху виявлено не зовсім зірки. Невеликі зоряні об'єкти астрономи виявили в сусідній галактиці на відстані 200 000 світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що розгадати загадку природи темної матерії можуть допомогти нейтронні зірки. Фізики вважають, що навколо цих зірок знаходяться передбачувані частинки темної матерії і їх можна виявити, коли вони взаємодіють з електромагнітним полем зірки.