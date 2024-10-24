Дивні об'єкти: вперше за межами Чумацького Шляху виявлено не зовсім зірки (відео)

Невеликі зоряні об'єкти астрономи виявили в сусідній галактиці на відстані 200 000 світлових років від нас.

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Деякі зоряні об'єкти просто не мають достатньо маси, щоб перетворитися на звичайні зірки. Їм не вистачає маси, щоб запустити термоядерний синтез у ядрі. Такими дивними зоряними об'єктами є коричневі карлики, які більші за наймасивнішу планету і менші за найменшу зірку. У Чумацькому Шляху астрономи виявили вже 3000 коричневих карликів, але ніколи не знаходили їх за межами нашої галактики. Результати дослідження були опубліковані в The Astrophysical Journal, пише IFLScience.

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Поруч із Чумацьким Шляхом на відстані 200 000 світлових років від нас розташована галактика Мала Магелланова Хмара. Астрономи направили космічний телескоп Вебб на молоде зоряне скупчення NGC 602, яке розташоване в цій галактиці. Саме там учені виявили перших коричневих карликів за межами Чумацького Шляху.

Коричневі карлики являють собою зоряні об'єкти, які народжуються так само, як і зірки з газових хмар. Але вони не набирають достатньо маси, щоб почався термоядерний синтез водню в ядрі та відбулося перетворення на повноцінну зірку. Тому, маючи масу, яка більша в 13-75 разів, ніж у Юпітера, коричневі карлики також є родичами планет газових гігантів. Коричневі карлики перебувають у вільному польоті в космосі і не пов'язані гравітацією з іншими зірками. З іншого боку, з газовими гігантами їх пов'язує наявність схожої атмосфери. Коричневі карлики більші, ніж наймасивніші планети газові гіганти, і менші, ніж найменша зірка.

Минулі спостереження за допомогою космічного телескопа Габбл дали змогу астрономам виявити наявність у зоряному скупченні NGC 602 дуже молодих зірок, які мають дуже маленьку масу. Але саме за допомогою телескопа Вебб вдалося з'ясувати, що це коричневі карлики. Але поки що виявлені об'єкти перебувають у статусі кандидатів у коричневі карлики, адже потрібно підтвердити дані спостережень.

Відокремити коричневі карлики від планет газових гігантів можна за допомогою процесу їх формування. Якщо об'єкт формується як зірка внаслідок гравітаційного стиснення газової хмари, то це коричневий карлик. Якщо ж об'єкт зростає за рахунок накопичення дрібних частинок і газу, то це газовий гігант.

Астрономи вважають, що ці об'єкти виникли як зірки, а тому є коричневими карликами.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що нейтронні зірки можуть вирішити загадку темної матерії. Фізики припустили, що теоретичні частинки аксіони, які можуть пояснити природу темної матерії, можуть накопичуватися в щільних хмарах навколо нейтронних зірок.

Також Фокус писав про те, що на зворотному боці Місяця вчені виявили наявність магматичних структур, що допоможе пояснити суттєві відмінності одного боку супутника Землі від іншого.