Учені виявили на зворотному боці Місяця приховані структури: що відомо (фото)

Нові дані допоможуть пояснити дивні відмінності між видимим і зворотним боком супутника Землі.

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Китайські вчені продовжують вивчення зразків місячної породи, які доставив на Землю зонд "Чан'е-6" наприкінці червня цього року. Загалом учені отримали майже 2 кг зразків, узятих посадковим модулем із поверхні зворотного боку Місяця і з-під нього. Ці зразки були взяті в районі південного полюса супутника Землі. Нове дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, дозволило вченим виявити ознаки існування магматичних структур на зворотному боці Місяця, пише IFLScience.

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Як відомо, Місяць завжди звернений до Землі тільки однією стороною. Це пов'язано з особливостями гравітаційної взаємодії двох тіл і зі швидкістю їхнього обертання.

Загалом учені отримали майже 2 кг зразків, узятих посадковим модулем із поверхні зворотного боку Місяця та з-під нього Фото: CNSA

Хоча іноді невидимий бік Місяця називають темним, насправді він отримує стільки ж світла Сонця, що й видимий бік. Але між двома сторонами Місяця існують суттєві відмінності. Незважаючи на те, що на зворотному боці також багато кратерів, там немає великих глибоких басейнів (ударні кратери) і місячних морів (темні великі низовини), як на видимій стороні Місяця. При цьому дані досліджень показали раніше, що кора на зворотному боці Місяця товстіша.

Вивчення перших в історії зразків гірської породи зі зворотного боку Місяця можуть допомогти з'ясувати, чому дві частини супутника Землі так відрізняються. Вчені також сподіваються отримати підказки щодо того, як сформувався Місяць.

Тепер же китайські вчені виявили, що в басейні Південний полюс-Ейткен, де приземлився посадковий модуль місії "Чан'є-6", існує сильний магнетизм, де магма охолоджується і твердне, утворюючи магматичні породи. Магматизмом називають процес появи в корі розплавленої магми, яка піднімається і твердне на різній глибині або ж вивергається на поверхню.

Басейн Південний полюс — Ейткен (фіолетовий і синій колір) Фото: NASA

Вчені використовували також дані досліджень зразків з видимого боку Місяця і виявили суттєві відмінності у вулканізмі між двома сторонами. Ймовірно, це пов'язано з товщиною кори. Там, де кора товста, найімовірніше, переважає екструзивний вулканізм, коли магма тече по поверхні, а потім остигає. У місцях, де кора менш товста, утворюються магматичні структури, які застигають у корі, і магма не виходить на поверхню. Результати дослідження підтверджують гіпотезу про те, що товщина кори є основним фактором, який пояснює різні процеси вулканізму на двох сторонах Місяця.

Подальше вивчення місячних зразків має дати відповідь на питання, чому в басейні Південний полюс-Ейткен не виявлено так багато базальтових порід, як очікували вчені.

Також Фокус писав про те, що Китай знайшов нестиковки в перших зразках зі зворотного боку Місяця.

Ще Фокус писав про те, що вперше виявлено "потрійну" чорну діру, яка порушує модель смерті зірок. Вчені з'ясували, що навколо чорної діри обертається не одна, а дві зірки, але дивно, як більш далека зірка змогла залишитися на цій орбіті після народження поглинача матерії.

Що стосується басейну Південний полюс-Ейткен, то, як уже писав Фокус, нове дослідження дало змогу вченим визначити його точний вік. З'ясувалося, що цей найбільший ударний кратер на Місяці старший, ніж вважали вчені.