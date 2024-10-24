Ученые обнаружили на обратной стороне Луны скрытые структуры: что известно (фото)

Новые данные помогут объяснить странные различия между видимой и обратной стороной спутника Земли.

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Китайские ученые продолжают изучение образцов лунной породы, которые доставил на Землю зонд "Чанъэ-6" в конце июня этого года. Всего ученые получили почти 2 кг образцов, взятых посадочным модулем с поверхности обратной стороны Луны и из-под нее. Эти образцы были взяты в районе южного полюса спутника Земли. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, позволило ученым обнаружить признаки существования магматических структур на обратной стороне Луны, пишет IFLScience.

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Как известно Луна всегда обращена к Земле только одной стороной. Это связано с особенностями гравитационного взаимодействия двух тел и со скоростью их вращения.

Всего ученые получили почти 2 кг образцов, взятых посадочным модулем с поверхности обратной стороны Луны и из-под нее Фото: CNSA

Хотя иногда невидимую сторону Луны называют темной, на самом деле она получает столько же света Солнца, что и видимая сторона. Но между двумя сторонами Луны существуют существенные различия. Несмотря на то, что на обратной стороне также много кратеров, там нет обширных глубоких бассейнов (ударные кратеры) и лунных морей (темные обширные низменности), как на видимой стороне Луны. При этом данные исследований показали раннее, что кора на обратной стороне Луны более толстая.

Изучение первых в истории образцов горной породы с обратной стороны Луны могут помочь выяснить, почему две части спутника Земли так отличаются. Ученые также надеются получить подсказки относительно того, как сформировалась Луна.

Теперь же китайские ученые обнаружили, что в бассейне Южный полюс-Эйткен, где приземлился посадочный модуль миссии "Чанъэ-6" существует сильный магнетизм, где магма охлаждается и затвердевает, образуя магматические породы. Магматизмом называют процесс появления в коре расплавленной магмы, которая поднимается и затвердевает на разной глубине или же извергается на поверхность.

Бассейн Южный полюс — Эйткен (фиолетовый и синий цвет) Фото: NASA

Ученые использовали также данные исследований образцов с видимой стороны Луны и обнаружили существенные различия в вулканизме между двумя сторонами. Вероятно, это связано с толщиной коры. Там, где кора толстая скорее всего преобладает экструзивный вулканизм, когда магма течет по поверхности, а затем остывает. В местах, где кора менее толстая, образуются магматические структуры, которые застывают в коре, и магма не выходит на поверхность. Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что толщина коры является основным фактором, который объясняет разные процессы вулканизма на двух сторонах Луны.

Дальнейшее изучение лунных образцов должно дать ответ на вопрос, почему в бассейне Южный полюс- Эйткен не обнаружено так много базальтовых пород, как ожидали ученые.

Также Фокус писал о том, что Китай нашел нестыковки в первых образцах с обратной стороны Луны.

Еще Фокус писал о том, что впервые обнаружена "тройная" черная дыра, которая нарушает модель смерти звезд. Ученые выяснили, что вокруг черной дыры вращается не одна, а две звезды, но удивительно, как более далекая звезда смогла остаться на этой орбите после рождения поглотителя материи.

Что касается бассейна Южный полюс-Эйткен, то, как уже писал Фокус, новое исследование позволило ученым определить его точный возраст. Выяснилось, что этот самый большой ударный кратер на Луне, старше, чем считали ученые.