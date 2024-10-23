Крупнейший кратер Луны оказался старше, чем думали: ученые выяснили, сколько ему лет (фото)

Бассейн Южный полюс – Эйткен является одним из самых больших ударных кратеров в Солнечной системе. Оказалось, что он на 120 млн старше, чем предполагалось.

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Даже невооруженным глазом можно увидеть, что вся Луна покрыта кратерами разных размеров. Но самым большим ударным кратером на Луне является Бассейн Южный полюс – Эйткен. Это еще и один из крупнейших кратеров в Солнечной системе. Миллиарды лет на Луну падали астероиды и кометы, которые создавали кратеры разных размеров и теперь ученые выяснили, сколько же лет на самом деле существует крупнейший и древнейший кратер спутника Земли. Исследование опубликовано октября в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Бассейн Южный полюс – Эйткен, самый большой кратер на Луне, созданный ударами астероидов и комет, имеет размер 2400 на 2050 км и находится на обратной стороне Луны в южном полушарии.

Ученые знали, что это самый древний кратер на Луне и предполагали, что он образовался примерно 4,2 млрд лет назад. Но анализ метеорита, прибывшего на Землю с Луны и найденного в Африке в 2005 году, позволил определить истинный возраст бассейна Южный полюс – Эйткен. В составе метеорита находятся уран и свинец, возраст которых указал ученым на то, когда был образован ударный кратер на Луне.

Оказалось, что бассейн Южный полюс – Эйткен на 120 млн старше, чем предполагали прошлые расчеты. Ученые считают, что кратер образовался 4,32–4,33 млрд лет назад.

Бассейн Южный полюс — Эйткен показан синим и фиолетовым цветом на карте высот Луны Фото: NASA

То открытие имеет важное значение для понимания истории Луны. Если раньше ученые считали, что огромный кратер образовался в период между 3,8 и 4,2 млрд лет, то это означало, что период интенсивных ударов астероидов по поверхности Луны происходил в течение нескольких сотен миллионов лет после ее появления. Новые данные указывают на то, что это был более длительный период.

Результаты исследования также имеют большое значение для понимания ранней истории Земли. Известно, что на Луну и нашу планету миллиарды лет назад падали астероиды с примерно одинаковой интенсивностью и частотой, но в горных породах Земли свидетельств этих событий уже нет. Поэтому новое понимание древних ударных событий на Луне может помочь узнать о том, что происходило на ранней Земле, говорят ученые.

В то же время авторы исследования говорят, что подтвердить полученный возраст бассейна Южный полюс – Эйткен можно лишь с помощью образцов местной породы, которые нужно собрать в кратере и доставить на Землю для изучения.

Как уже писал Фокус, ученые раскрыли секрет Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд созвездия Орион. Ученые считают, что свет красного сверхгиганта Бетельгейзе скрывает звезду-компаньона.

Также Фокус писал о том, что, хотя количество спутников Юпитера точно известно, все же с этим вопросом не все так просто. Интересно, что последние несколько лет за звание планеты с самым большим количеством спутников боролись два крупнейших мира Солнечной системы.