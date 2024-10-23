Одна из самых ярких звезд созвездия Орион: ученые раскрыли секрет Бетельгейзе

Ученые считают, что свет красного сверхгиганта Бетельгейзе скрывает звезду-компаньона.

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Вторая по яркости гигантская звезда в созвездии Орион – это Бетельгейзе, странное потемнение которой вызывает споры среди ученых, когда она взорвется сверхновой. Авторы нового исследования, принятого к публикации в The Astrophysical Journal, считают, что причиной нерегулярного изменения яркости звезды является скрытая звезда-компаньон, пишет Space.

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Бетельгейзе — это красная гигантская звезда, которая примерно в 100 000 раз ярче Солнца и более чем в 400 млн раз больше по объему, чем наша звезда.

Ученые создали моделирование активности Бетельгейзе и считают, что нерегулярное изменение яркости этого объекта вызвано невидимой звездой, которая вращается вокруг гиганта. Если Бетельгейзе известная еще как Альфа Ориона, то новую звезду ученые назвали Альфа Ориона B.

Моделирование показало, что звезда-компаньон во время движения может отталкивать блокирующую свет Бетельгейзе пыль и таким образом она временно кажется ярче, чем обычно.

По словам ученых, чтобы объяснить, почему происходит увеличение яркости и потемнение красной гигантской звезды, они исключили все возможные источники этого явления, которые находятся в ее недрах. Поэтому остался только единственный вариант – у Бетельгейзе есть скрытый "друг".

Бетельгейзе — это красная гигантская звезда, которая примерно в 100 000 раз ярче Солнца и более чем в 400 млн раз больше по объему, чем наша звезда Фото: NASA

Данная гипотеза помогает объяснить различные характеристики пульсирующего света, который астрономы наблюдают у Бетельгейзе. У этой звезды есть два отдельных периода увеличения яркости и потемнения. Один период продолжается чуть больше года, а другой – примерно 6 лет.

Ученые объясняют, что Бетельгейзе является переменной звездой, а потому пульсации света с одной стороны связаны с внутренними процессами, причиной которых является ритмичное расширение и сжатие звезды. И эти характеристики указывают на то, когда звезда взорвется сверхновой.

По словам авторов исследования, если звезда имеет долгосрочные пульсации в виде главного режима своей активности, то она может взорваться сверхновой раньше, чем предполагается. Если главный режим активности связан с краткосрочным и пульсациями, то у нее есть особенный вторичный период активности и он связан скорее всего со звездой –компаньоном.

Ученые предполагают, что свет гигантской звезды скрывает еще одну звезду, которая похожа на Солнце, но примерно в 2 раза больше него по размеру. Но необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить эту гипотезу.

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