Больше горы Эверест: гость из космоса прибыл на Землю 3 млрд лет назад и помог развитию жизни

Ученые считают, что примерно 3,26 млрд лет назад на Землю упал гигантский астероид, который не уничтожил ранние живые организмы, а помог им процветать.

Миллиарды лет назад на Землю часто падали астероиды разных размеров. Ученые считают, что один из таких астероидов, который был в 200 раз больше камня, уничтожившего динозавров, прибыл из космоса и упал на Землю примерно 3,26 млрд лет назад. Хотя тогда на нашей планете было меньше кислорода, но все же была жидкая вода и существовали первые простейшие живые организмы. Хотя столкновение астероида с Землей должно было уничтожить жизнь, ученые считают, что это событие наоборот привело к ее процветанию. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет IFLScience.

Авторы исследования провели анализ образцов горных пород в Южной Африке и обнаружили свидетельства падения на Землю более 3 млрд лет назад астероида, который получил название S2. Ученые считают, что этот астероид по размерам был в 4 раза больше, чем гора Эверест (высота самой высокой горы на Земле составляет чуть больше 8,8 км) и примерно в 200 раз больше, чем астроид, убивший динозавров и большую часть жизни на Земле более 60 млн лет назад. Исследование показало, как этот гигантский удар мог повлиять на первые жизненные формы на нашей планете, которые существовали 3,26 млрд лет назад.

Ученые считают, что падение астероида вызвало гигантское цунами, которое изменило состав древнего океана и привело к выбросу горных пород в прибрежные районы. Также этот удар привел к нагреванию атмосферы, испарению верхнего слоя океана и к тому, что атмосфера Земли наполнилась огромным облаком пыли. Из-за недостатка солнечного света прекратился фотосинтез.

Хотя разрушения были колоссальными, все же обитающая в то время на планете простейшая жизнь, как показывает исследования, смогла пережить катастрофу. Ученые выяснили, что микроорганизмы быстро восстановились и резко повысилось количество популяции одноклеточных организмов, которые питаются фосфором и железом.

Ученые считают, что железо было поднято во время удара из глубин океана и перенесено цунами в прибрежные районы. Что касается фосфора, то его с собой принес сам астероид, а также количество этого элемента увеличилось из-за эрозии на суше. Таким образом некоторые микроорганизмы, хоть и недолгое время, но процветали после ударного события.

По словам авторов исследования, хотя большинство падений астероидов не принесли ничего хорошего для жизни на Земле в далеком прошлом, новый анализ горных пород показывает, что иногда все было наоборот и ранняя жизнь могла процветать в, казалось бы, неблагоприятных условиях.

Ученые обнаружили свидетельства еще семи падений астероидов в ранние эпохи существования Земли и теперь намерены продолжить свое исследование, чтобы лучше понять, как эти удары повлияли не только на жизнь на Земле, но и на всю планету.

