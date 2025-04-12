Какой туристы увидят Землю, стоя на поверхности Марса: ученые раскрыли этот секрет (фото)

Если астронавты или туристы когда-нибудь высадятся на Красной планете, они вскоре отправят на Землю свои фотографии, на которых люди будут указывать на бледно-голубую точку в вечернем небе, являющуюся их домом. Но как на самом деле Земля будет выглядеть с поверхности Марса в сравнении с Венерой или Юпитером?

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Об этом пишет IFLScience.

По словам исследователей, то, насколько яркой выглядит планета с другой стороны, зависит от нескольких факторов:

размер планеты;

расстояние до планеты;

то, сколько падающего на нее света отражается.

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Это основные факторы, однако менее очевидные факторы также имеют значение. Один из них — насколько далеко планета находится от Солнца. Например, Сатурн намного тусклее Венеры и не только потому, что он намного дальше от нас, но также и потому, что он намного дальше от Солнца и получает значительно меньше света для отражения.

Еще одним важным фактором, который, по словам ученых, следует учитывать, является то, насколько освещена планета при наблюдении из определенного места. Например, известно, что полная Луна в действительности ярче молодого Месяца. В то же время с Венерой и Меркурием все немного сложнее.

По словам ученых, люди на Земле видят Венеру и Меркурий близкими к "полным", когда они находятся почти по другую сторону от Солнца, поэтому расстояние между нами очень велико. С другой стороны, когда планеты близки к прохождению между нами, освещается только серп — гораздо меньшая часть солнечного света, который получает планета, отправляется в нашу сторону, но меньшее расстояние означает, что мы видим его больше.

Простыми словами, частичное освещение оказывает несущественное влияние при наблюдении за планетами, расположенными дальше от Солнца. Например, порой даже небольшой телескоп покажет Марс немного неполным, однако разница не будет слишком большой. Все это, по словам ученых, делает расчет яркости планет на небе другой планеты весьма сложным, даже если речь идет о пиковой яркости, а не изменении.

На этой фотографии марсианского неба Земля едва видна, но посмотрите, как незаметно выглядят яркие планеты на неувеличенных фотографиях с Земли Фото: NASA

Что увидят туристы с поверхности Марса?

По словам ученых, звезды с Марса будут выглядеть очень похожими на земные, однако ярче, так как на пути меньше атмосферы, когда нет песчаной бури, но лицевые пластины скафандра могут это компенсировать. Исследователи отмечают, что в целом марсианское небо будет выглядеть весьма знакомым, за исключением Луны — вместо одной большой Луны, на небе появится две поменьше.

По данным Curiosity, наша планета на самом деле является ярким объектом на марсианском небе, по крайней мере, когда не теряется в ярком свете Солнца. Впрочем, это неудивительно: Земля намного больше Венеры и находится дальше от Солнца, в результате чего мы получаем меньше света для отражения.

По сути, Земля на марсианском небе никогда не бывает такой же яркой как Венера. В основном это обусловлено тем, что венерианские облака очень отражающие, но эти два объекта сопоставимы. Учитывая, что яркость каждой из них меняется в зависимости от фаз, вполне обычно, что Земля ярче из двух в определенную ночь.

К счастью для нас, NASA Global Surveyor сфотографировал Землю с марсианской орбиты, когда она была близка к своей идеальной ориентации и выглядела примерно наполовину полной. В результате ученым удалось рассчитать яркость как величину -2,5, около ее пика. Это также примерно в 10 раз ярче, чем Венера в нашем небе.

Марсианские луны

Огромная Луна Земли полностью затмевает любые планеты, но марсианские луны в сравнении с ней невероятно крошечные. Если бы они располагались от Марса на таком же расстоянии, что и наша собственная Луна, они были бы невероятно тусклыми. Однако они вращаются значительно ближе, в результате у марсианских лун больше различий между пиковой яркостью над головой и тем, как они выглядят на горизонте, чем у нашей собственной Луны.

Как выглядит Земля с поверхности Марса

По словам ученых, не менее любопытным является разница того, как Земля будет выглядеть с поверхности Марса в сравнении с тем, как Марс выглядит с поверхности нашей планеты. Площадь поверхности Земли для отражения света почти в семь раз больше, чем у Марса, и она гораздо менее отражающая. Находясь ближе к Солнцу, Земля также получает значительно больше света для отражения.

В результате пиковая яркость Марса для нас составляет -2,94, что немного ярче, чем выглядит с него Земля, но большую часть времени Марс находится дальше от этого пика. Простыми словами, данные указывают на то, что Земля является пятым по яркости объектом на марсианском ночном небе, если ориентироваться на каждый из них в момент пика.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что ждет людей на Красной планете.