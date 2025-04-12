Якою туристи побачать Землю, стоячи на поверхні Марса: вчені розкрили цей секрет (фото)

Якщо астронавти або туристи коли-небудь висадяться на Червоній планеті, вони незабаром надішлють на Землю свої фотографії, на яких люди вказуватимуть на блідо-блакитну крапку у вечірньому небі, що є їхнім домом. Але як насправді Земля виглядатиме з поверхні Марса порівняно з Венерою або Юпітером?

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Про це пише IFLScience.

За словами дослідників, те, наскільки яскравою виглядає планета з іншого боку, залежить від кількох факторів:

розмір планети;

відстань до планети;

те, скільки світла, що падає на неї, відбивається.

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Це основні чинники, проте менш очевидні фактори також мають значення. Один із них — наскільки далеко планета розташована від Сонця. Наприклад, Сатурн набагато тьмяніший за Венеру, і не тільки тому, що він набагато далі від нас, а й тому, що він набагато далі від Сонця й отримує значно менше світла для відбиття.

Ще одним важливим фактором, який, за словами вчених, слід враховувати, є те, наскільки освітлена планета під час спостереження з певного місця. Наприклад, відомо, що повний Місяць насправді яскравіший за молодий Місяць. Натомість із Венерою та Меркурієм усе трохи складніше.

За словами вчених, люди на Землі бачать Венеру і Меркурій близькими до "повних", коли вони знаходяться майже по інший бік від Сонця, тому відстань між нами дуже велика. З іншого боку, коли планети близькі до проходження між нами, висвітлюється тільки серп — набагато менша частина сонячного світла, яке отримує планета, вирушає в наш бік, але менша відстань означає, що ми бачимо його більше.

Простими словами, часткове освітлення має несуттєвий вплив при спостереженні за планетами, розташованими далі від Сонця. Наприклад, часом навіть невеликий телескоп покаже Марс трохи неповним, проте різниця не буде занадто великою. Усе це, за словами вчених, робить розрахунок яскравості планет на небі іншої планети вельми складним, навіть якщо йдеться про пікову яскравість, а не зміну.

На цій фотографії марсіанського неба Землю ледь видно, але подивіться, як непомітно виглядають яскраві планети на незбільшених фотографіях із Землі Фото: solar-system

Що побачать туристи з поверхні Марса?

За словами вчених, зірки з Марса виглядатимуть дуже схожими на земні, проте яскравішими, бо на шляху менше атмосфери, коли немає піщаної бурі, але лицьові пластини скафандра можуть це компенсувати. Дослідники зазначають, що загалом марсіанське небо виглядатиме вельми знайомим, за винятком Місяця — замість одного великого Місяця, на небі з'явиться два менших.

За даними Curiosity, наша планета насправді є найяскравішим об'єктом на марсіанському небі принаймні коли не губиться в яскравому світлі Сонця. Утім, це не дивно: Земля набагато більша за Венеру і розташована далі від Сонця, внаслідок чого ми отримуємо менше світла для відбиття.

По суті, Земля на марсіанському небі ніколи не буває такою ж яскравою як Венера. Здебільшого це зумовлено тим, що венеріанські хмари дуже відображають, але ці два об'єкти можна порівняти. З огляду на те, що яскравість кожної з них змінюється залежно від фаз, цілком звичайно, що Земля яскравіша з двох у певну ніч.

На щастя для нас, NASA Global Surveyor сфотографував Землю з марсіанської орбіти, коли вона була близька до своєї ідеальної орієнтації та виглядала приблизно наполовину повною. У результаті вченим вдалося розрахувати яскравість як величину -2,5, близько її піку. Це також приблизно в 10 разів яскравіше, ніж Венера в нашому небі.

Марсіанські місяці

Величезний Місяць Землі повністю затьмарює будь-які планети, але марсіанські місяці порівняно з ним неймовірно крихітні. Якби вони розташовувалися від Марса на такій самій відстані, що й наш власний Місяць, вони були б неймовірно тьмяними. Однак вони обертаються значно ближче, внаслідок чого марсіанські місяці мають більше відмінностей між піковою яскравістю над головою і тим, який вигляд вони мають на горизонті, ніж наш власний Місяць.

Який вигляд має Земля з поверхні Марса

За словами вчених, не менш цікавою є різниця того, який вигляд Земля матиме з поверхні Марса порівняно з тим, який вигляд Марс має з поверхні нашої планети. Площа поверхні Землі для відбиття світла майже в сім разів більша, ніж у Марса, і вона набагато менше відбиває світло. Перебуваючи ближче до Сонця, Земля також отримує значно більше світла для відбиття.

У результаті пікова яскравість Марса для нас становить -2,94, що трохи яскравіше, ніж виглядає з нього Земля, але більшу частину часу Марс знаходиться далі від цього піку. Простими словами, дані вказують на те, що Земля є п'ятим за яскравістю об'єктом на марсіанському нічному небі, якщо орієнтуватися на кожний із них у момент піка.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що чекає на людей на Червоній планеті.