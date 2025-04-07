Ніхто не почує криків на Марсі: вчені розповіли, що чекає на людей на Червоній планеті (відео)

Марсохід NASA Perseverance, який із 2021 року досліджує Марс, розкрив загадку того, як насправді звучить Червона планета. До цього вчені спиралися тільки на припущення, що ґрунтувалися на таких факторах, як температура й атмосфера планети.

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Про це пише BBC.

Звук — це те, як наші вуха і мозок інтерпретують коливання в повітрі, що можуть бути спричинені, наприклад, чиєюсь промовою, падінням дерева або гавкотом собаки. Цілком логічно, що на іншій планеті, відмінній від Землі, звук також поводитиметься інакше.

Перше, що потрібно знати про поширення звуків на Марсі, так це те, що йому знадобиться більше часу, щоб досягти вуха людини. Ця проблема пов'язана з температурою на Марсі. У середньому температура становить близько -63 °C, тому звук на Марсі поширюється зі швидкістю близько 869 км/год порівняно з 1223 км/год на Землі.

Експерти також кажуть, що звук на Марсі звучатиме тихіше, оскільки атмосфера планети приблизно в 100 разів щільніша, ніж земна. Це відчутно змінює поведінку звукових хвиль на їхньому шляху від джерела звуку до барабанної перетинки.

На великих відстанях на Марсі люди зможуть почути тільки нижчі звуки. Річ у тім, що атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу, який краще поглинає високі звуки.

Як відомо, на марсоході Perseverance було встановлено два мікрофони, які змогли записати звуки Червоної планети. Так, апарат зробив записи того, як на Марсі звучить вітер, а також власні шуми і роботу марсіанського вертольота Ingenuity.

Звук на Марсі був записаний за допомогою мікрофона на SuperCam Perseverance і другого мікрофона на шасі марсохода. Записи Perseverance дають змогу вченим підтвердити свої теорії про звук на Марсі, а також розібратися в його атмосфері. Записи з мікрофона SuperCam показують зміни тиску, викликані турбулентністю в марсіанській атмосфері. Також уперше було виміряно пориви марсіанського вітру в короткі проміжки часу.

Записи також дали уявлення вченим із NASA, наскільки на Марсі може бути тихо.

"У якийсь момент ми подумали, що мікрофон зламався, настільки було тихо. У якийсь момент ми подумали, що мікрофон зламався, настільки було тихо. Але тиск на Марсі змінюється залежно від сезону", — кажуть учені з команди Perseverance.

Крім цього, марсохід Perseverance записав на Марсі інший захопливий звук — роботу гвинтів вертольота Ingenuity. Він вирушив на Марс 4 квітня 2021 року, а вже 19 квітня став першим літальним апаратом, який здійснив політ на іншій планеті.

За словами вчених, його гвинти видавали несхожий ні на що інше "низький звук на частоті 84 герци".

Нагадаємо, вчені розповіли, який вигляд матимуть люди, що народилися на Червоній планеті. Експерти стверджують, що люди, які в майбутньому оселяться на Марсі, зазнають разючих фізичних змін і навіть можуть стати новим видом.