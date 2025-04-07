Никто не услышит криков на Марсе: ученые рассказали, что ждет людей на Красной планете (видео)

Марсоход NASA Perseverance, который с 2021 года исследует Марс, раскрыл загадку того, как на самом деле звучит Красная планета. До этого ученые опирались только на предположения, основанные на таких факторах, как температура и атмосфера планеты.

Related video

Об этом пишет BBC.

Звук – это то, как наши уши и мозг интерпретируют колебания в воздухе, которые могут быть вызваны, к примеру, чье-то речью, падением дерева или лаем собаки. Вполне логично, что на другой планете, отличной от Земли, звук также будет вести себя иным образом.

Первое, что нужно знать о распространении звуков на Марсе, так это то, что ему понадобится больше времени, чтобы достичь уха человека. Эта проблема связана с температурой на Марсе. В среднем температура составляет около –63 °C, поэтому звук на Марсе распространяется со скоростью около 869 км/ч в сравнении с 1223 км/ч на Земле.

Эксперты также говорят, что звук на Марсе будет звучать тише, так как атмосфера планета примерно в 100 раз мнее плотная, чем земная. Это ощутимо меняет поведение звуковых волн на их пути от источника звука до барабанной перепонки.

На больших расстояниях на Марсе люди смогут услышать только более низкие звуки. Дело в том, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, который лучше поглощает высокие звуки.

Как известно, на марсоходе Perseverance были установлены два микрофона, которые смогли записать звуки Красной планеты. Так, аппарат сделал записи того, как на Марсе звучит ветер, а также собственные шумы и работу марсианского вертолета Ingenuity.

Звук на Марсе был записан с помощью микрофона на SuperCam Perseverance и второго микрофона на шасси марсохода. Записи Perseverance позволяют ученым подтвердить свои теории о звуке на Марсе, а также разобраться в его атмосфере. Записи с микрофона SuperCam показывают изменения давления, вызванные турбулентностью в марсианской атмосфере. Также впервые были измерены порывы марсианского ветра в короткие промежутки времени.

Записи также дали представление ученым из NASA, насколько на Марсе может быть тихо.

"В какой-то момент мы подумали, что микрофон сломался, настолько было тихо. В какой-то момент мы подумали, что микрофон сломался, настолько было тихо. Но давление на Марсе меняется в зависимости от сезона", — говорят ученые из команды Perseverance.

Кроме этого, марсоход Perseverance записал на Марсе другой захватывающий звук – работу винтов вертолета Ingenuity. Он отправился на Марс 4 апреля 2021 года, а уже 19 апреля стал первым летательным аппаратом, совершившим полет на другой планете.

По словам ученых, его винты издавали непохожий ни на что другое "низкий звук на частоте 84 герца".

Напомним, ученые рассказали, как будут выглядеть люди, родившиеся на Красной планете. Эксперты утверждают, что люди, которые в будущем поселятся на Марсе, претерпят разительные физические изменения и даже могут стать новым видом.