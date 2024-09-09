Бедные-несчастные с Марса: как будут выглядеть люди, родившиеся на Красной планете
Эксперты утверждают, что люди, которые в будущем поселятся на Марсе, претерпят разительные физические изменения и даже могут стать новым видом.
Основатель медицинской компании OsteoStrong Кайл Загродски объяснил, как марсианская среда может подтолкнуть людей к эволюции в совсем другой вид. Но, конечно, это произойдет не сразу, сперва астронавты на Марсе будут чувствовать себя достаточно хорошо, так как пониженная гравитация облегчит нагрузку на кости и суставы, пишет The Sun.
"В краткосрочной перспективе у первых поселенцев будет огромное физическое преимущества. Пока их кости и мышцы не адаптируются", — говорит эксперт.
Длительное пребывание в условиях марсианской гравитации, которая составляет всего 38% от земной, в итоге окажет огромное влияние на человеческий организм. Согласно самым оптимистическим прогнозам недавнего исследования ученых из Стэнфорда, только за трехлетнее путешествие на Марс и обратно астронавты потеряют треть плотности своих костей. Примерно у половины экипажа может развиться остеопороз.
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"Для первых поселенцев удлинение позвоночника, вероятно, станет первым заметным изменением", — отмечает Загродски.
Также произойдут изменения в распределении жира в теле, что может привести к достаточно странному внешнему виду. Но такие изменения не грозят тем, кто прилетит на Марс на короткий срок.
"Новые поколения, которые родятся на Марсе, скорее всего, будут выглядеть и жить совсем иначе, чем их сородичи на Земле. Изменения в распределении жира, делающие лица людей более пухлыми, вероятно, будут первыми изменениями, которые мы увидим", — подчеркивает эксперт.
Также он отмечает, что без воздействия земной гравитации люди станут намного слабее во всех отношениях. Это будет касаться развития костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.
У людей на Марсе будут не только более пухлые лица, но и более длинные конечности с позвоночником. Также они будут иметь нездоровый бледный оттенок лица из-за нарушений сердечно-сосудистой системы.
"На Земле большая часть адаптации происходит в первые годы роста и в период полового созревания. Без влияния земной гравитации в эти периоды, я бы ожидал, что люди вырастут достаточно слабыми по земным меркам", — говорит эксперт.
Марсиане будут сталкиваться с последствиями космической радиации и нарушенного уровня глюкозы в крови. Недоразвитые мышцы также будут иметь меньше инсулиновых рецепторов, поэтому диабет второго типа станет одной из серьезных проблем для людей на Марсе.
Дело в том, что мышцы служат человеку не только для поддержания силы. В них также находятся инсулиновые рецепторы, которые играют важную роль в регулировании глюкозы в крови.
Как Марс изменит людей за 5, 10 и 50 лет
Жизнь на Марсе: через 5 лет
- Потеря мышечной массы. Даже при регулярных физических упражнениях мышцы и кости людей ослабнут из-за отсутствия привычной гравитации. Астронавты на МКС сталкиваются с такой же проблемой в условиях микрогравитации. На Марсе все может происходить не так быстро, как в космосе, но атрофия мышц и потеря плотности костей все равно произойдет.
- Сердечно-сосудистая система. Сердце обязательно ослабнет, так как при низкой гравитации ему не понадобится слишком усердно работать, чтобы перекачивать кровь. В свою очередь циркуляция крови будет менее эффективной, что может привести к изменениям в объеме и распределении крови в телах людей.
- Равновесие и координация. Изменения произойдут и в чувстве равновесия людей, а также координации. Дело в том, что внутреннее ухо, которое отвечает за все вышеперечисленное, начнет приспосабливаться к низкой гравитации.
Жизнь на Марсе: через 10 лет
- Адаптация опорно-двигательного аппарата. Человеческое тело будет постепенно адаптироваться к условиям на Марсе, мышцы и кости стабилизируются на более низком уровне массы и плотности. После чего возвращение на Землю станет проблематичным, организм человека уже не будет приспособлен сильной земной гравитации.
- Изменение формы тела. Тела людей на Марсе претерпят структурные изменения, такие как удлиннение позвоночника, изменения в распределении жира. Другая гравитация иначе будет влиять на осанку и механику тела.
- Психологические эффекты: Легкость передвижения и другая динамика движений может изменять пространственное восприятие людей. Из-за изоляции на другой планете могут возникнуть негативные психологические эффекты.
Жизнь на Марсе: через 50 лет
- Генетические и эпигенетические изменения. За несколько поколений на Марсе люди, которые родятся на Красной планете, адаптируются к пониженной гравитации. Скорее всего, это приведет к генетическим мутациям или эпигенетическим изменениям. Таким образом на Марсе может появиться популяция с новыми физическими характеристиками, такими как удлиненные конечности и мнее плотные кости.
- Появление нового вида людей. Если на Марсе родится несколько поколений людей, то возможно, они приобретут некоторые "марсианские" черты в ходе адаптации к условиям Марса. Такие изменения сделают невозможными полеты и проживание на Земля для марсиан.
- Долгосрочные проблемы со здоровьем. Хроническое воздействие низкой гравитации приведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой, изменениям в иммунной системе и к бесповоротному ослаблению мышц и костей.
- По сути, жители Марса останутся запертыми на своей планете, так как для полетов на Землю им придется заново учиться ходить. Также переломы костей на Земле станут для марсиан настоящим проклятием.
- Слабая сердечно-сосудистая система, кости и мышцы сделают самые простые задачи очень сложными.
"Представьте, что ваше тело и все, что вы поднимаете, тяжелее примерно в 2,5 раза. Переломы будут обычным делом для этих бедных-несчастных", — подытожил эксперт.