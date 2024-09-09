Бедные-несчастные с Марса: как будут выглядеть люди, родившиеся на Красной планете

Эксперты утверждают, что люди, которые в будущем поселятся на Марсе, претерпят разительные физические изменения и даже могут стать новым видом.

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Основатель медицинской компании OsteoStrong Кайл Загродски объяснил, как марсианская среда может подтолкнуть людей к эволюции в совсем другой вид. Но, конечно, это произойдет не сразу, сперва астронавты на Марсе будут чувствовать себя достаточно хорошо, так как пониженная гравитация облегчит нагрузку на кости и суставы, пишет The Sun.

"В краткосрочной перспективе у первых поселенцев будет огромное физическое преимущества. Пока их кости и мышцы не адаптируются", — говорит эксперт.

Длительное пребывание в условиях марсианской гравитации, которая составляет всего 38% от земной, в итоге окажет огромное влияние на человеческий организм. Согласно самым оптимистическим прогнозам недавнего исследования ученых из Стэнфорда, только за трехлетнее путешествие на Марс и обратно астронавты потеряют треть плотности своих костей. Примерно у половины экипажа может развиться остеопороз.

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"Для первых поселенцев удлинение позвоночника, вероятно, станет первым заметным изменением", — отмечает Загродски.

Также произойдут изменения в распределении жира в теле, что может привести к достаточно странному внешнему виду. Но такие изменения не грозят тем, кто прилетит на Марс на короткий срок.

"Новые поколения, которые родятся на Марсе, скорее всего, будут выглядеть и жить совсем иначе, чем их сородичи на Земле. Изменения в распределении жира, делающие лица людей более пухлыми, вероятно, будут первыми изменениями, которые мы увидим", — подчеркивает эксперт.

Также он отмечает, что без воздействия земной гравитации люди станут намного слабее во всех отношениях. Это будет касаться развития костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Так могут выглядеть первые поселения на Марсе Фото: NASA

У людей на Марсе будут не только более пухлые лица, но и более длинные конечности с позвоночником. Также они будут иметь нездоровый бледный оттенок лица из-за нарушений сердечно-сосудистой системы.

"На Земле большая часть адаптации происходит в первые годы роста и в период полового созревания. Без влияния земной гравитации в эти периоды, я бы ожидал, что люди вырастут достаточно слабыми по земным меркам", — говорит эксперт.

Марсиане будут сталкиваться с последствиями космической радиации и нарушенного уровня глюкозы в крови. Недоразвитые мышцы также будут иметь меньше инсулиновых рецепторов, поэтому диабет второго типа станет одной из серьезных проблем для людей на Марсе.

Дело в том, что мышцы служат человеку не только для поддержания силы. В них также находятся инсулиновые рецепторы, которые играют важную роль в регулировании глюкозы в крови.

Как Марс изменит людей за 5, 10 и 50 лет

Люди на Марсе с течением времени Фото: The Sun

Жизнь на Марсе: через 5 лет

Потеря мышечной массы. Даже при регулярных физических упражнениях мышцы и кости людей ослабнут из-за отсутствия привычной гравитации. Астронавты на МКС сталкиваются с такой же проблемой в условиях микрогравитации. На Марсе все может происходить не так быстро, как в космосе, но атрофия мышц и потеря плотности костей все равно произойдет.

Сердечно-сосудистая система. Сердце обязательно ослабнет, так как при низкой гравитации ему не понадобится слишком усердно работать, чтобы перекачивать кровь. В свою очередь циркуляция крови будет менее эффективной, что может привести к изменениям в объеме и распределении крови в телах людей.

Равновесие и координация. Изменения произойдут и в чувстве равновесия людей, а также координации. Дело в том, что внутреннее ухо, которое отвечает за все вышеперечисленное, начнет приспосабливаться к низкой гравитации.

Жизнь на Марсе: через 10 лет

Адаптация опорно-двигательного аппарата. Человеческое тело будет постепенно адаптироваться к условиям на Марсе, мышцы и кости стабилизируются на более низком уровне массы и плотности. После чего возвращение на Землю станет проблематичным, организм человека уже не будет приспособлен сильной земной гравитации.

Изменение формы тела. Тела людей на Марсе претерпят структурные изменения, такие как удлиннение позвоночника, изменения в распределении жира. Другая гравитация иначе будет влиять на осанку и механику тела.

Психологические эффекты: Легкость передвижения и другая динамика движений может изменять пространственное восприятие людей. Из-за изоляции на другой планете могут возникнуть негативные психологические эффекты.

Жизнь на Марсе: через 50 лет

Генетические и эпигенетические изменения. За несколько поколений на Марсе люди, которые родятся на Красной планете, адаптируются к пониженной гравитации. Скорее всего, это приведет к генетическим мутациям или эпигенетическим изменениям. Таким образом на Марсе может появиться популяция с новыми физическими характеристиками, такими как удлиненные конечности и мнее плотные кости.

Появление нового вида людей. Если на Марсе родится несколько поколений людей, то возможно, они приобретут некоторые "марсианские" черты в ходе адаптации к условиям Марса. Такие изменения сделают невозможными полеты и проживание на Земля для марсиан.

Долгосрочные проблемы со здоровьем. Хроническое воздействие низкой гравитации приведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой, изменениям в иммунной системе и к бесповоротному ослаблению мышц и костей.

По сути, жители Марса останутся запертыми на своей планете, так как для полетов на Землю им придется заново учиться ходить. Также переломы костей на Земле станут для марсиан настоящим проклятием.

Слабая сердечно-сосудистая система, кости и мышцы сделают самые простые задачи очень сложными.

"Представьте, что ваше тело и все, что вы поднимаете, тяжелее примерно в 2,5 раза. Переломы будут обычным делом для этих бедных-несчастных", — подытожил эксперт.