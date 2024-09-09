Бідні-нещасні з Марса: який вигляд матимуть люди, що народилися на Червоній планеті

Експерти стверджують, що люди, які в майбутньому оселяться на Марсі, зазнають разючих фізичних змін і навіть можуть стати новим видом.

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Засновник медичної компанії OsteoStrong Кайл Загродскі пояснив, як марсіанське середовище може підштовхнути людей до еволюції в зовсім інший вид. Але, звісно, це станеться не одразу, спершу астронавти на Марсі почуватимуться доволі добре, адже знижена гравітація полегшить навантаження на кістки і суглоби, пише The Sun.

"У короткостроковій перспективі перші поселенці матимуть величезну фізичну перевагу. Поки їхні кістки та м'язи не адаптуються", — каже експерт.

Тривале перебування в умовах марсіанської гравітації, яка становить лише 38% від земної, у підсумку матиме величезний вплив на людський організм. Згідно з найоптимістичнішими прогнозами нещодавнього дослідження вчених зі Стенфорда, тільки за трирічну подорож на Марс і назад астронавти втратять третину щільності своїх кісток. Приблизно в половини екіпажу може розвинутися остеопороз.

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"Для перших поселенців подовження хребта, ймовірно, стане першою помітною зміною", — зазначає Загродські.

Також відбудуться зміни в розподілі жиру в тілі, що може призвести до досить дивного зовнішнього вигляду. Але такі зміни не загрожують тим, хто прилетить на Марс на короткий термін.

"Нові покоління, які народяться на Марсі, найімовірніше, виглядатимуть і житимуть зовсім інакше, ніж їхні родичі на Землі. Зміни в розподілі жиру, що роблять обличчя людей більш пухкими, ймовірно, будуть першими змінами, які ми побачимо", — підкреслює експерт.

Також він зазначає, що без впливу земної гравітації люди стануть набагато слабшими у всьому. Це стосуватиметься розвитку кісток, м'язів і серцево-судинної системи.

Так можуть виглядати перші поселення на Марсі Фото: NASA

У людей на Марсі будуть не тільки пухкіші обличчя, а й довші кінцівки з хребтом. Також вони матимуть нездоровий блідий відтінок обличчя через порушення серцево-судинної системи.

"На Землі більша частина адаптації відбувається в перші роки зростання і в період статевого дозрівання. Без впливу земної гравітації в ці періоди, я б очікував, що люди виростуть досить слабкими за земними мірками", — каже експерт.

Марсіани стикатимуться з наслідками космічної радіації та порушеного рівня глюкози в крові. Недорозвинені м'язи також матимуть менше інсулінових рецепторів, тому діабет другого типу стане однією з серйозних проблем для людей на Марсі.

Річ у тім, що м'язи слугують людині не тільки для підтримки сили. У них також знаходяться інсулінові рецептори, які відіграють важливу роль у регулюванні глюкози в крові.

Як Марс змінить людей за 5, 10 і 50 років

Люди на Марсі з плином часу Фото: The Sun

Життя на Марсі: через 5 років

Втрата м'язової маси. Навіть при регулярних фізичних вправах м'язи та кістки людей ослабнуть через відсутність звичної гравітації. Астронавти на МКС стикаються з такою ж проблемою в умовах мікрогравітації. На Марсі все може відбуватися не так швидко, як у космосі, але атрофія м'язів і втрата щільності кісток все одно відбудеться.

Серцево-судинна система. Серце обов'язково ослабне, оскільки за низької гравітації йому не знадобиться занадто старанно працювати, щоб перекачувати кров. Зі свого боку циркуляція крові буде менш ефективною, що може призвести до змін в об'ємі та розподілі крові в тілах людей.

Рівновага та координація. Зміни відбудуться і в почутті рівноваги людей, а також координації. Річ у тім, що внутрішнє вухо, яке відповідає за все перераховане вище, почне пристосовуватися до низької гравітації.

Життя на Марсі: через 10 років

Адаптація опорно-рухового апарату. Людське тіло поступово адаптуватиметься до умов на Марсі, м'язи та кістки стабілізуються на нижчому рівні маси та щільності. Після чого повернення на Землю стане проблематичним, організм людини вже не буде пристосований до сильної земної гравітації.

Зміна форми тіла. Тіла людей на Марсі зазнають структурних змін, таких як подовження хребта, зміни в розподілі жиру. Інша гравітація інакше впливатиме на поставу та механіку тіла.

Психологічні ефекти: Легкість пересування та інша динаміка рухів може змінювати просторове сприйняття людей. Через ізоляцію на іншій планеті можуть виникнути негативні психологічні ефекти.

Життя на Марсі: через 50 років

Генетичні та епігенетичні зміни. За кілька поколінь на Марсі люди, які народяться на Червоній планеті, адаптуються до зниженої гравітації. Найімовірніше, це призведе до генетичних мутацій або епігенетичних змін. Таким чином на Марсі може з'явитися популяція з новими фізичними характеристиками, такими як подовжені кінцівки і менш щільні кістки.

Поява нового виду людей. Якщо на Марсі народиться кілька поколінь людей, то можливо, вони набудуть деяких "марсіанських" рис під час адаптації до умов Марса. Такі зміни унеможливлять польоти і проживання на Землі для марсіан.

Довгострокові проблеми зі здоров'ям. Хронічний вплив низької гравітації призведе до проблем із серцево-судинною системою, змін в імунній системі та до безповоротного ослаблення м'язів і кісток.

По суті, жителі Марса залишаться замкненими на своїй планеті, оскільки для польотів на Землю їм доведеться заново вчитися ходити. Також переломи кісток на Землі стануть для марсіан справжнім прокляттям.

Слабка серцево-судинна система, кістки та м'язи зроблять найпростіші завдання дуже складними.

"Уявіть, що ваше тіло і все, що ви підіймаєте, важче приблизно у 2,5 раза. Переломи будуть звичайною справою для цих бідних-нещасних", — підсумував експерт.