Под островом Пасхи в мантии Земли скрывается аномалия: измерения геологов не сходятся

Исследователи сделали открытие, которое ставит под сомнение теорию о движении тектонических плит.

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Вулканы под Рапа-Нуи, или же островом Пасхи, ставят под сомнение теорию о том, как тектонические плиты движутся под поверхностью планеты, пишет IFLScience.

Общепринятая теория гласит, что тектонические плиты лежат на похожем на густой сироп слое вязкой породы, который называется мантией. Она движется вместе с плитами, напоминая конвейерную ленту. Такая теория зародилась в 1912 году, а ее автором стал Альфред Вегенер. Теория была спорной, но стала общепринятой во второй половине ХХ века.

Но один из таких спорных моментов, возможно, был подтвержден на острове Пасхи, который находится 3 600 км от побережья Чили. Сам остров появился в результате вулканических извержений миллионы лет назад.

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Все началось с того, что группа кубинских и колумбийских геологов решила датировать, когда произошло то самое извержение, которое в итоге и создало остров. Ученые искали в отложениях острова циркон, позволяющий точно узнать, когда застыла магма.

Группа ожидала найти цирконы, образовавшиеся около 2,5 млн лет назад, в это время должны были образоваться самые ранние лавовые отложения на острове. Но ученые были удивлены, когда отыскали минералы, возраст которых был в пределах 165 млн лет.

Химический анализ найденного циркона показал, что у древней магмы был тот же состав, как и у той, которая извергается из современных вулканов острова. Но эти вулканы не могли быть активными 165 лет назад, плита под ними недостаточно старая.

Вероятно, древние минералы происходят из источника вулканизма в самой мантии Земли, которая была активна еще до того, как образовались вулканы на поверхности.

Но и в этом случае возникает проблема. Ученые считают, что остров Пасхи появился благодаря мантийному плюму, который представляет собой гигантский столб расплавленной породы. Это позволяет материалу из глубин мантии Земли перемещаться на ее поверхность. Долгое время считалось, что эти мантийные плюмы остаются на одном и том же месте, в то время как плиты Земли движутся по ним и образуют новые вулканы. Это происходит каждый раз, когда плита смещается.

Результаты исследования показали, что мантийный плюм острова Пасхи находится внизу уже около 165 млн лет. Поэтому древний циркон мог быть остатков более ранних магм, которых вынесло на поверхность вместе с более молодыми образцами в результате извержения вулкана.

Авторы исследования отмечают, что теория конвейерной ленты не согласуется с тем, что мантийные плюмы на самом деле, остаются неподвижными сотни миллионов лет.

Ученые предполагаются, что мантия Земли все же движется, но намного медленнее плит, которые располагаются над ней.

Напомним, в мантии Земли со времен динозавров прячется древнее морское дно. Геологи обнаружили древнее морское дно, затерянное глубоко в недрах планеты, и считают, что оно может пролить свет на прошлое Земли.