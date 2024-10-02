В мантии Земли со времен динозавров прячется древнее морское дно: о чем оно может рассказать (фото)

Геологи обнаружили древнее морское дно, затерянное глубоко в недрах планеты, и считают, что оно может пролить свет на прошлое Земли.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет, за это время наша планета претерпела множество изменений и стала домом для огромного количества видов. В новом исследовании группа ученых из Мэрилендского университета обнаружила древнее морское дно, затерянное глубоко под мантией Земли — ученые считают, оно может объяснить многие другие загадочные открытия, пишет ZME Science.

Команда оценила возраст древнего морского дна примерно в 250 миллионов лет и предполагает, что оно позволит взглянуть на внутреннюю часть планеты по-новому, а также проливает свет на то, как Земля развивалась в течение миллионов лет. Кроме того ученые считают, что их открытие проливает свет на тектоническую границу, погрузившуюся под Тихий океан еще в эпоху динозавров.

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В своей работе команда под руководством постдокторанта Цзинчуаня Вана использовали методы сейсмической визуализации — это позволило исследовать глубокую часть мантии Земли. Фактически ученые провели КТ Земли, показывающее поперечное сечение внутренней части нашей планеты.

В ходе обследования недр планеты ученые обнаружили утолщенную часть переходной зоны мантии, расположенную примерно на 410-660 километров ниже поверхности Земли — эта зона разделяет верхнюю и нижнюю мантию и может расширяться или сжиматься в зависимости от температуры.

По словам Вана, им с коллегами удалось обнаружить "окаменевший отпечаток" древнего морского дна, которое субдуцировалось в триасовый период. Напомним, что субдукция — процесс, при котором одна тектоническая плита скользит под другую, что обычно полностью поглощает плиты океанической коры. Однако не в этом случае. Ученые обнаружили, что древняя плита по сути осталась запертой в глубокой мантии, что предоставляет ученым уникальный взгляд на геологическое прошлое планеты.

В своей работе команда использовала сейсмические волны для создания поперечных карт внутренней части Земли. Ученые отслеживали, как эти волны проходили через разные слои и обнаружили, субдуцированную плиту в мантии под Восточно-Тихоокеанским поднятием — тектонической границей на дне юго-восточной части Тихого океана.

Морское дно времен динозавров обнаружили глубоко под мантией Земли Фото: Jingchuan Wang

Результаты показывают, что КТ Земли выявило не только древнюю субдукционную плиту, но и удивительное поведение материала в этом регионе. Ученые установили, что он погружался вдвое медленнее, чем ожидали ученые.

Теперь ученые полагают, что переходная зона мантии, вероятно, действует как барьер, замедляя движение субдуцированного материала через Землю. Ван также считает, что толстая область, обнаруженная ими, вероятно, содержит более холодный материал, что может объяснить, почему некоторые океанические плиты могут застрять в переходной зоне, а не погружаются ниже в мантию.

Новое открытие команды также дает подсказки о поведении Тихоокеанской большой провинции с низкой скоростью сдвига. Это гигантская зона размером с континент, расположенная примерно в 2 900 километрах под поверхностью, где сейсмические волны распространяются гораздо медленнее, чем в окружающей мантии. Увы, нам слишком мало известно об этом регионе, но недавно обнаруженная плита может дать ключ к пониманию этой сложной структуры.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые вырезали кусок мантии Земли: какие секреты планеты им удалось раскрыть.