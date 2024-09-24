Открытие в мантии Земли заставит переписать историю эволюции планеты: что нашли ученые

Исследователи опровергли общепринятое мнение, что мантия Земли неоднородна и разнится от региона к региону.

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Ученые выяснили, что химический состав мантии Земли не такой однородный, как считалось ранее, пишет SciTechDaily.

Новое исследование показывает, что лава из таких горячих точек Земли, как Гавайи, Самоа или Исландия, судя по всему, происходит из всемирного однородного резервуара мантии Земли. Мантия нашей планеты химически однородна, а лава приобретает свои уникальные химические особенности лишь по мере продвижения к поверхности.

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"Такое открытие переворачивает все наше представление о лаве и мантии Земли. В некотором роде лава похожа на само человечество, в котором есть разнообразные популяции, но у всех нас имеется один общий предок", — говорит доктор Маттис Смит из Университета Британской Колумбии.

Изучение мантии Земли осложняется тем, что ее образцы невозможно получить напрямую. Вместо этого ученым приходится анализировать элементы и изотопы лавы, которая поднимается из мантии на поверхность по всему миру.

В таких образцах были найдены огромные различия и привели к общему мнению, что в мантии находятся отдельные резервуары. Они отличаются по возрасту, расположены в разных регионах и образованы разными процессами.

Но новая работа показывает, что реальность может оказаться совсем другой.

"Мы нашли различные химические эффекты, которые воздействуют на магму по мере ее продвижения на поверхность. Также мы обнаружили, что всем лавы горячих точек Земли имеют один и тот же начальный состав. На поверхности лавы различаются только потому, что магмы взаимодействуют с разными типами пород по мере того, как поднимаются на поверхность", — подчеркнул Смит.

Мантия Земли представляет собой бурлящий слой расплавленного материала, который составляет около 84% объема нашей планет. Мантия зажата между ядром планеты и ее поверхностной корой.

Понимание того, из чего состоит мантия планеты, имеет важнейшее значение для понимания того, как сформировалась и развивалась Земля. Также ученые надеются понять, как мантия управляет тектоникой плит и какова ее роль в мировом круговороте элементов.

"Эта модель объясняет наблюдения простым способом и допускает множество новых гипотез для будущих глобальных геохимических исследований", — подытожили ученые.

Напомним, ученые впервые вырезали кусок мантии Земли. Исследователи отмечают, что рекордная в истории науки скважина раскрыла сразу несколько геологических тайн, о которых не подозревала команда.