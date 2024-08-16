Ученые впервые вырезали кусок мантии Земли: какие секреты планеты им удалось раскрыть

Исследователи отмечают, что рекордная в истории науки скважина раскрыла сразу несколько геологических тайн, о которых не подозревала команда.

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Исследователи впервые в истории прорубили рекордную скважину длиной 1 268 метров в мантии Земли. Как ранее уже писал Фокус, команде удалось извлечь огромный кусок мантии планеты, что предоставило команде необычный взгляд на глубокую геологию нашей планеты. Более того, ученые считают, что изучение рекордного керна может пролить свет на происхождение жизни на Земле, пишет IFLScience.

Скважина была пробурена в зоне вулканической активности Срединно-Атлантического хребта. Расположенной вдоль дна Атлантического океана. Отметим, что мантия — самый толстый слой планеты, расположенный между корой и ядром. Как правило, мантия находится на много километров ниже земной коры, но в зоне разлома Срединно-Атлантического хребта она обнажается, обеспечивая ученым уникальное "тектоническое окно".

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Керн из глубин мантии был извлечен с помощью бурового судна JOIDES Resolution, в результате команде удалось заполучить цилиндр длиной 1 268 метров, представляющий собой почти непрерывный образец мантии Земли.

Представители международной команды поделились первыми выводами своей работы. Во-первых, по словам автора исследования профессора Йохана Лиссенберга из Школы наук о Земле и окружающей среде Кардиффского университета, им с командой удалось впервые задокументировать минералогию извлеченных пород, а также их химический состав. Выводы ученых оказались весьма неожиданными и отличались от того, что они ожидали: в породах меньше пироксена, а это свидетельствует о том, что плавление в мантии планеты значительно более сильное.

Во-вторых, команда обнаружила канала, по которым расплав транспортируется через мантию. В результате в дальнейшем ученые смогут отслеживать передвижение магмы после ее образования и перемещения к поверхности Земли. Кроме того, ученые считают, что это открытие в дальнейшем может позволить лучше понять вулканы и прогнозировать их извержения.

В-третьих, ученые считают, что образец керна может пролить свет на происхождение жизни на планете. Дело в том, что образец, извлеченный из мантии планеты, дает ранние сведения о взаимодействии оливина, обильного минерала в породах мантии, и морской воды. Эти взаимодействия запускают каскад химических реакций, которые генерируют водород и другие молекулы, жизненно важные для поддержания жизни, какой мы ее знаем.

По словам соавтора исследования, доктора Сьюзан Кью Лэнг, породы, присутствующие на ранней Земле, имеют больше сходство с теми, которые им с командой удалось добыть во время экспедиции, чем с породами, составляющими наши континенты. Авторы исследования считают, что анализ этих пород позволит ученым критически взглянуть на химическую и физическую среду, которая, вероятно, присутствовала на самых ранних стадиях развития нашей планете.

Отметим, что в конце 1980-х годах ученые также пробурили скважину глубиной 12 263 метра на суше на северо-западе России. Однако тогда им так и не удалось добраться к мантии планеты.

Ранее Фокус писал о том, что нечто странное происходит с ядром Земли каждые 8,5 лет: что обнаружили ученые.