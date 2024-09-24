Відкриття в мантії Землі змусить переписати історію еволюції планети: що знайшли вчені

Дослідники спростували загальноприйняту думку, що мантія Землі неоднорідна і різниться від регіону до регіону.

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Вчені з'ясували, що хімічний склад мантії Землі не такий однорідний, як вважалося раніше, пише SciTechDaily.

Нове дослідження показує, що лава з таких гарячих точок Землі, як Гаваї, Самоа або Ісландія, судячи з усього, походить із всесвітнього однорідного резервуара мантії Землі. Мантія нашої планети хімічно однорідна, а лава набуває своїх унікальних хімічних особливостей лише в міру просування до поверхні.

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"Таке відкриття перевертає все наше уявлення про лаву і мантію Землі. До певної міри лава схожа на саме людство, в якому є різноманітні популяції, але у всіх нас є один спільний предок", — каже доктор Маттіс Сміт з Університету Британської Колумбії.

Вивчення мантії Землі ускладнюється тим, що її зразки неможливо отримати безпосередньо. Замість цього вченим доводиться аналізувати елементи та ізотопи лави, яка піднімається з мантії на поверхню по всьому світу.

У таких зразках були знайдені величезні відмінності і привели до загальної думки, що в мантії знаходяться окремі резервуари. Вони відрізняються за віком, розташовані в різних регіонах і утворені різними процесами.

Але нова робота показує, що реальність може виявитися зовсім іншою.

"Ми знайшли різні хімічні ефекти, які впливають на магму в міру її просування на поверхню. Також ми виявили, що всі лави гарячих точок Землі мають один і той самий початковий склад. На поверхні лави розрізняються тільки тому, що магми взаємодіють із різними типами порід у міру того, як піднімаються на поверхню", — підкреслив Сміт.

Мантія Землі являє собою вируючий шар розплавленого матеріалу, який становить близько 84% об'єму нашої планети. Мантія затиснута між ядром планети та її поверхневою корою.

Розуміння того, з чого складається мантія планети, має найважливіше значення для розуміння того, як сформувалася і розвивалася Земля. Також учені сподіваються зрозуміти, як мантія керує тектонікою плит і яка її роль у світовому кругообігу елементів.

"Ця модель пояснює спостереження простим способом і допускає безліч нових гіпотез для майбутніх глобальних геохімічних досліджень", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені вперше вирізали шматок мантії Землі. Дослідники зазначають, що рекордна в історії науки свердловина розкрила одразу кілька геологічних таємниць, про які не підозрювала команда.