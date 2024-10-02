У мантії Землі з часів динозаврів ховається стародавнє морське дно: про що воно може розповісти (фото)

Геологи виявили стародавнє морське дно, загублене глибоко в надрах планети, і вважають, що воно може пролити світло на минуле Землі.

Related video

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, за цей час наша планета зазнала безліч змін і стала домівкою для величезної кількості видів. У новому дослідженні група вчених з Мерилендського університету виявила стародавнє морське дно, загублене глибоко під мантією Землі — вчені вважають, воно може пояснити багато інших загадкових відкриттів, пише ZME Science.

Команда оцінила вік стародавнього морського дна приблизно у 250 мільйонів років і припускає, що воно дасть змогу поглянути на внутрішню частину планети по-новому, а також проливає світло на те, як Земля розвивалася протягом мільйонів років. Крім того, вчені вважають, що їхнє відкриття проливає світло на тектонічний кордон, що занурився під Тихий океан ще в епоху динозаврів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У своїй роботі команда під керівництвом постдокторанта Цзінчуаня Вана використовували методи сейсмічної візуалізації — це дало змогу дослідити глибоку частину мантії Землі. Фактично вчені провели КТ Землі, що показує поперечний переріз внутрішньої частини нашої планети.

Під час обстеження надр планети вчені виявили потовщену частину перехідної зони мантії, розташовану приблизно на 410-660 кілометрів нижче за поверхню Землі — ця зона розділяє верхню і нижню мантію і може розширюватися або стискатися залежно від температури.

За словами Вана, їм із колегами вдалося виявити "скам'янілий відбиток" стародавнього морського дна, яке субдукувалося в тріасовий період. Нагадаємо, що субдукція — процес, за якого одна тектонічна плита ковзає під іншу, що зазвичай повністю поглинає плити океанічної кори. Однак не в цьому випадку. Науковці виявили, що давня плита по суті залишилася замкненою в глибокій мантії, що надає вченим унікальний погляд на геологічне минуле планети.

У своїй роботі команда використовувала сейсмічні хвилі для створення поперечних карт внутрішньої частини Землі. Вчені відстежували, як ці хвилі проходили через різні шари й виявили субдуковану плиту в мантії під Східно-Тихоокеанським підняттям — тектонічним кордоном на дні південно-східної частини Тихого океану.

Морське дно часів динозаврів виявили глибоко під мантією Землі Фото: Jingchuan Wang

Результати показують, що КТ Землі виявило не тільки давню субдукційну плиту, а й дивовижну поведінку матеріалу в цьому регіоні. Вчені встановили, що він занурювався вдвічі повільніше, ніж очікували вчені.

Тепер учені вважають, що перехідна зона мантії, ймовірно, діє як бар'єр, сповільнюючи рух субдукованого матеріалу через Землю. Ван також вважає, що товста область, виявлена ними, ймовірно, містить більш холодний матеріал, що може пояснити, чому деякі океанічні плити можуть застрягти в перехідній зоні, а не занурюються нижче в мантію.

Нове відкриття команди також дає підказки про поведінку Тихоокеанської великої провінції з низькою швидкістю зсуву. Це гігантська зона розміром з континент, розташована приблизно за 2 900 кілометрів під поверхнею, де сейсмічні хвилі поширюються набагато повільніше, ніж у навколишній мантії. На жаль, нам занадто мало відомо про цей регіон, але нещодавно виявлена плита може дати ключ до розуміння цієї складної структури.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше вирізали шматок мантії Землі: які секрети планети їм вдалося розкрити.