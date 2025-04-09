Опасный астероид, угрожавший Земле, прибыл из неожиданного места в Солнечной системе (фото)

Астрономы удивились, когда выяснили, какую форму имеет астероид 2024 YR4, а также откуда он прибыл. Этот астероид, как предполагалось, мог столкнуться с нашей планетой, но теперь угроза миновала.

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Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Астероид 2024 YR4 вызвал беспокойство у астрономов вскоре после его обнаружения в декабре 2024 года. Траектория полета космического камня указывала на то, что в декабре 2032 года он может врезаться в Землю, хотя шансы на это составляли 1,3%. Но это было намного выше, чем у других потенциально опасных для нас астероидов. После проведения дальнейших наблюдений уже в конце февраля астрономы заявили, что риск столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой близок к нулю. Тем не менее существует вероятность, составляющая 2%, что этот космический камень упадет на Луну.

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Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для тщательного исследования астероида 2024 YR4 и выяснили, что его ширина составляет 60 метров, что примерно равно ширине футбольного поля. После этого астрономы провели дополнительные наблюдения с помощью наземных телескопов и выяснили, что астероид прибыл из неожиданного места в Солнечной системе.

Фотографии астероида астероид 2024 YR4, сделанные телескопом Уэбб Фото: space.com

Ретроградное вращение астероида, то есть он вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном направлению его вращения вокруг Солнца, позволило выяснить откуда он прибыл, чтобы находится относительно близко к Земле.

После проведения дальнейших наблюдений уже в конце февраля астрономы заявили, что риск столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой близок к нулю. Тем не менее существует вероятность, составляющая 2%, что этот космический камень упадет на Луну Фото: space.com

Исследование показало, что местом происхождения астероида 2024 YR4 является центральная часть главного пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Ученых удивило этот открытие, ведь считалось, что из этого места не прилетают астероиды, которые пересекают орбиту Земли. Ученые считают, что космический камень переместился во внутреннюю часть Солнечной системы, скорее всего, под влиянием гравитации Юпитера.

Моделирование формы астероида 2024 YR4 Фото: ScienceAlert

Также новые наблюдения позволили выяснить, что 2024 YR4 вращается очень быстро и его скорость вращения вокруг своей оси составляет 20 минут. Также с помощью отраженного астероидом света астрономы смогли определить его состав, орбитальные характеристики, а также форму. Ученые считают, что астроид 2024 YR4 состоит из плотной твердой кремниевой породы, но его форма удивила астрономов. Большинство астероидов имеют форму картофеля, но 2024 YR4 имеет сплющенную форму и больше похож на хоккейную шайбу.

Исследование показало, что местом происхождения астероида 2024 YR4 является центральная часть главного пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером Фото: Forbes

Ученые пришли к выводу, что этот астероид откололся от более крупного астероида.

Как уже писал Фокус, катастрофа на орбите приближается и скоро люди не смогут летать в космос. Согласно отчету Европейского космического агентства, количество космического мусора на орбите быстро растет и это представляет собой большую проблему, которую нужно срочно решать.

Также Фокус писал о будущей миссии NASA на Марс, в которой будет использован вертолет размером с внедорожник для изучения поверхности и недр Красной планеты. Также этот аппарат будет заниматься поиском потенциальной жизни на Марсе.