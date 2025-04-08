NASA отправит на Марс огромный вертолет для поиска внеземной жизни: что известно (видео)

Маленький вертолет NASA Ingenuity доказал, что полеты на Марсе не только возможны, но и что летательные аппараты могут играть очень важную роль в исследовании Красной планеты. Теперь NASA разрабатывает более крупный вертолет Mars Chopper, который сможет еще лучше исследовать Марс, поможет обнаружить признаки жизни и наличие воды. Ученые представили миссию под названием Nighthawk, в рамках которой новый вертолет будет изучать Красную планету.

Related video

Об этом пишет Interesting Engineering.

После того, как завершилась миссия вертолета Ingenuity на Марсе, ученые из NASA решили создать более улучшенную версию летательного аппарата, который сможет раскрыть больше загадок Красной планеты. Новый вертолет Mars Chopper размером с внедорожник будет использовать шесть несущих винтов для того, чтобы летать в разреженной марсианской атмосфере. Авторы новой статьи предложили свое видение миссии вертолета Mars Chopper, которая получила название Nighthawk.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что новый вертолет нужно отправить в восточную часть региона на Марсе, известного как Лабиринт Ночи. Этот регион представляет собой мозаику из глубоких каньонов, широких дюн и остатков давно застывших потоков лавы.

Лабиринт Ночи на Марсе Фото: ESA

Согласно статье, целью миссии Nighthawk является исследование древнего гигантского вулкана, потоков лавы, каньонов, остатков ледников, эволюции воды, поиск признаков внеземной жизни, а также определение лучших мест для будущей высадки астронавтов на Марсе.

Вертолет Ingenuity на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые хотят выяснить как эволюционировали водные и вулканические объекты на Марсе, а также сколько воды можно извлечь из местных ледников. Конечно же ученые также хотят выяснить была ли жизнь на Марсе или нет.

Если вертолет Ingenuity в плане навигации и поддержки полностью зависел от марсохода Perseverance, то новый вертолет Mars Chopper будет полностью автономным. Это значит, что миссия Nighthawk сможет быть более эффективной, говорят ученые.

Если вертолет Ingenuity в плане навигации и поддержки полностью зависел от марсохода Perseverance, то новый вертолет Mars Chopper будет полностью автономным Фото: NASA

Авторы статьи предлагают оснастить марсианский вертолет тремя передовыми научными приборами. Они помогут вертолету ориентироваться в пространстве, изучать геологию Марса, проводить детальное изучение поверхности планеты, а также составить карту количества подповерхностного содержания воды.

В рамках миссии Nighthawk вертолет Mars Chopper будет летать на высоте до 1500 метров, при этом за каждый полет он сможет преодолевать расстояние в 3 км. Для сравнения вертолет Ingenuity мог летать на высоте всего лишь в несколько десятков метров и преодолевал расстояние всего в несколько сотен метров за один полет. Уже неработающий вертолет NASA за почти три года выполнил 72 полета и преодолел в общей сложности расстояние в 17 км. Ученые считают, что за 240 марсианских дней новый марсианский вертолет NASA сможет выполнить 100 полетов в рамках миссии Nighthawk.

Первый полет вертолет Ingenuity совершил в апреле 2021 года

Если NASA примет концепцию миссии Nighthawk, то она обеспечит более глубокое понимание природы Марса, считают ученые.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, из чего состоит загадочная темная материя. Новая теория предполагает, что в очень ранней Вселенной первичные черные дыры могли получить "темный заряд", что позволило им существовать очень долго, то есть и сейчас их можно обнаружить в космосе. Именно эти экзотические черные дыры, как считают ученые, являются загадочной темной материей.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили новый механизм создания тяжелых химических элементов во Вселенной, в том числе и золота. Они считают, что в этом процессе замешаны черные дыры.