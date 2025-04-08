NASA відправить на Марс величезний вертоліт для пошуку позаземного життя: що відомо (відео)

Маленький гелікоптер NASA Ingenuity довів, що польоти на Марсі не тільки можливі, а й що літальні апарати можуть відігравати дуже важливу роль у дослідженні Червоної планети. Тепер NASA розробляє більший гелікоптер Mars Chopper, який зможе ще краще досліджувати Марс, допоможе виявити ознаки життя і наявність води. Вчені представили місію під назвою Nighthawk, в рамках якої новий вертоліт вивчатиме Червону планету.

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Про це пише Interesting Engineering.

Після того, як завершилася місія гелікоптера Ingenuity на Марсі, науковці з NASA вирішили створити більш поліпшену версію літального апарату, який зможе розкрити більше загадок Червоної планети. Новий гелікоптер Mars Chopper розміром із позашляховик використовуватиме шість несучих гвинтів для того, щоб літати в розрідженій марсіанській атмосфері. Автори нової статті запропонували своє бачення місії вертольота Mars Chopper, яка отримала назву Nighthawk.

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Вчені вважають, що новий вертоліт потрібно відправити в східну частину регіону на Марсі, відомого як Лабіринт Ночі. Цей регіон являє собою мозаїку з глибоких каньйонів, широких дюн і залишків давно застиглих потоків лави.

Лабіринт Ночі на Марсі Фото: ESA

Згідно зі статтею, метою місії Nighthawk є дослідження стародавнього гігантського вулкана, потоків лави, каньйонів, залишків льодовиків, еволюції води, пошук ознак позаземного життя, а також визначення найкращих місць для майбутньої висадки астронавтів на Марсі.

Вертоліт Ingenuity на Марсі Фото: NASA/JPL-Caltech

Вчені хочуть з'ясувати, як еволюціонували водні та вулканічні об'єкти на Марсі, а також скільки води можна витягти з місцевих льодовиків. Звичайно ж вчені також хочуть з'ясувати чи було життя на Марсі чи ні.

Якщо вертоліт Ingenuity у плані навігації та підтримки повністю залежав від марсохода Perseverance, то новий вертоліт Mars Chopper буде повністю автономним. Це означає, що місія Nighthawk зможе бути більш ефективною, кажуть учені.

Якщо гелікоптер Ingenuity у плані навігації та підтримки повністю залежав від марсохода Perseverance, то новий гелікоптер Mars Chopper буде повністю автономним Фото: NASA

Автори статті пропонують оснастити марсіанський вертоліт трьома передовими науковими приладами. Вони допоможуть вертольоту орієнтуватися в просторі, вивчати геологію Марса, проводити детальне вивчення поверхні планети, а також скласти карту кількості підповерхневого вмісту води.

У рамках місії Nighthawk гелікоптер Mars Chopper літатиме на висоті до 1500 метрів, при цьому за кожен політ він зможе долати відстань у 3 км. Для порівняння гелікоптер Ingenuity міг літати на висоті всього лише в кілька десятків метрів і долав відстань всього в кілька сотень метрів за один політ. Гелікоптер NASA, що вже не працює, за майже три роки виконав 72 польоти і подолав загалом відстань у 17 км. Вчені вважають, що за 240 марсіанських днів новий марсіанський вертоліт NASA зможе виконати 100 польотів у рамках місії Nighthawk.

Перший політ вертоліт Ingenuity здійснив у квітні 2021 року

Якщо NASA прийме концепцію місії Nighthawk, то вона забезпечить глибше розуміння природи Марса, вважають учені.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, з чого складається загадкова темна матерія. Нова теорія припускає, що в дуже ранньому Всесвіті первинні чорні діри могли отримати "темний заряд", що дало їм змогу існувати дуже довго, тобто і зараз їх можна виявити в космосі. Саме ці екзотичні чорні діри, як вважають учені, є загадковою темною матерією.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували новий механізм створення важких хімічних елементів у Всесвіті, зокрема й золота. Вони вважають, що в цьому процесі замішані чорні діри.