Розміром із позашляховик: NASA показало новий вертоліт для польотів на Марсі (відео)

Перший в історії вертоліт на Марсі вже не може літати, і в NASA зайнялися розробкою потужнішого літального апарату.

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Вертоліт Ingenuity, створений NASA, став першим апаратом, який здійснював польоти над поверхнею Марса протягом майже 3 років. Таким чином вчені довели, що польоти на Марсі можливі. Але Ingenuity ще в січні цього року після невдалої посадки пошкодив лопаті несучого гвинта і вже ніколи не зможе літати. Хоча цей вертоліт продовжує працювати, але тепер виконує інші завдання. NASA показало вертоліт наступного покоління, названий Mars Chopper, який має замінити Ingenuity на Марсі, пише Interesting Engineering.

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У NASA повідомили, що наразі розпочалася рання стадія розроблення та проєктування нового марсіанського вертольота розміром із позашляховик під назвою Mars Chopper

У NASA повідомили, що наразі розпочалася рання стадія розроблення та проєктування нового марсіанського вертольота розміром із позашляховик під назвою Mars Chopper. Якщо все піде за планом, то цей літальний апарат виведе дослідження Червоної планети на абсолютно новий рівень.

Відомо, що Mars Chopper буде набагато більшим, ніж Ingenuity, і замість одного несучого гвинта матиме шість, кожен з яких буде оснащений шістьма лопатями. Така конструкція дасть змогу гелікоптеру Mars Chopper здійснювати більш тривалі польоти на Марсі та долати до 3 км відстані на день. Вчені з NASA кажуть, що цей гелікоптер буде оснащений більшою кількістю наукових приладів, ніж Ingenuity, що дасть змогу поліпшити дослідження як атмосфери, так і поверхні Червоної планети.

Mars Chopper буде набагато більшим, ніж Ingenuity і замість одного несучого гвинта матиме шість, кожен з яких буде оснащений шістьма лопатями Фото: NASA

За допомогою вертольота Mars Chopper вчені зможуть швидко досліджувати великі ділянки поверхні Марса, а особливо ті, до яких не можуть дістатися марсоходи. За словами вчених, новий гелікоптер матиме можливість здійснювати посадку в автономному режимі, без управління із Землі.

Атмосфера Марса дуже тонка і має низьку щільність, а тому здійснювати польоти на Червоній планеті дуже складно. Але гелікоптер Ingenuity довів, що це можливо, і тепер вчені з NASA збираються зробити технологічний прорив, щоб зробити польоти Mars Chopper ще більш ефективними.

Вертоліт Ingenuity Фото: NASA

Новий вертоліт зможе робити знімки поверхні Марса з високою роздільною здатністю, що допоможе краще зрозуміти геологічні особливості планети. На відміну від марсоходів, новий вертоліт зможе швидше вивчати різні ділянки поверхні Марса і проводити більш складні дослідження. Також Mars Chopper зможе виступати як провідник для майбутніх марсоходів, щоб показувати їм найбезпечніші місця для переміщення. Можливо, цей вертоліт також допоможе виявити найкращі місця для посадки астронавтів.

Поки що в NASA не назвали точних термінів, коли буде завершено створення нового марсіанського вертольота Mars Chopper і коли він зможе вирушити на Червону планету.

Перший політ вертоліт Ingenuity здійснив у квітні 2021 року

Нагадуємо, що вертоліт Ingenuity прибув на Марс у лютому 2021 року всередині марсохода Perseverance. У квітні того ж року гелікоптер здійснив перший політ, і вчені з NASA очікували, що протягом місяця він полетить ще 4 рази. Але в результаті Ingenuity перевершив усі очікування вчених. Він літав на Марсі протягом майже трьох років, здійснив 72 польоти (під час останнього він невдало приземлився і закінчив свою основну місію), перебував у повітрі протягом 128 хвилин і подолав відстань у майже 18 км.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA представили результати розслідування катастрофи гелікоптера Ingenuity і з'ясували, що ж з ним сталося насправді під час останнього нещасливого польоту в січні цього року. Також стало відомо, що тепер вертоліт, який не може літати, перебуваючи на поверхні Марса, продовжує збирати дані про навколишнє середовище.

Також Фокус писав про те, що у цієї червоної гігантської зірки є плями, які більші за наше Сонце. Вчені називають XX Трикутника найбільш плямистою зіркою на небі.