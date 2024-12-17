У цієї червоної гігантської зірки є плями, більші за наше Сонце (фото)

Вчені називають XX Трикутника найбільш плямистою зіркою на небі.

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Астрономи провели нове дослідження зірки червоного гіганта під назвою XX Трикутника і виявили цікаві особливості цього величезного об'єкту, який розташований на відстані 630 світлових років від нас. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

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Плями на Сонці є тимчасовими темними ділянками на поверхні нашої зірки, які виникають через сильні магнітні поля, створені рухом плазми всередині Сонця. Такі плями можуть побічно розповісти про те, що відбувається всередині нашої рідної зірки. Але такі ж плями мають і інші зірки в нашій галактиці, і вони також можуть розповісти нам про нутрощі своїх зірок.

Зоряні плями можуть існувати протягом кількох днів, тижнів і навіть місяців. Якщо на Сонці таких плям багато, це свідчить про підвищену активність нашої зірки, а значить збільшується кількість сонячних спалахів і викидів плазми в космос.

Тепер же астрономи провели вивчення зоряних плям на поверхні зірки червоного гіганта під назвою XX Трикутника, яка розташована на відстані 630 світлових років від нас і приблизно в 10 разів більша за Сонце за розміром. Хоча маса цієї зірки всього приблизно в 1,2 раза більша, ніж у Сонця. Як показує дослідження, нерегулярна поведінка плям на цій зірці передбачає, що її внутрішня частина може мати набагато більш хаотичну динаміку, ніж Сонце.

Вчені провели ретельний аналіз даних отриманих з 2006 по 2022 рік і з'ясували, як відбувається еволюція зоряних плям на зірці XX Трикутника.

Астрономи з'ясували, що зміни зоряних плям на червоному гіганті не слідують магнітним циклам, що, ймовірно, пов'язано з неперіодичною природою динамо зірки, тобто створення магнітного поля під час руху провідної плазми всередині зірки. На відміну від Сонця, динамо XX Трикутника, найімовірніше, хаотичне.

Візуалізація зоряних плям XX Трикутника Фото: Wikipedia

За словами вчених, плями на Сонці є найбільш відомим проявом магнітної активності нашої зірки, які можна пов'язати з механізмом динамо, що діє всередині Сонця. Великі зміни яскравості червоного гіганта XX Трикутника спостерігалися й раніше, тож було відомо, що зміни були спричинені темними плямами, які з'являються та зникають у міру того, як зірка здійснює оберт навколо своєї осі за 24 дні. Автори дослідження кажуть, що ці плями мають більший розмір, ніж уся поверхня Сонця. Тому XX Трикутника називають найбільш плямистою зіркою на небі.

Учені вперше з'ясували, як надзвичайно великі зоряні плями можуть спричиняти невелике зміщення того місця, де зірка з'являється на небі. У той час як фотоцентр (центр світла) однорідної (незаплямованої) зірки з'являтиметься там, де знаходиться її геометричний центр, величезні зоряні плями можуть зміщувати фотоцентр у протилежному напрямку від її зоряних плям.

Для XX Трикутника фотоцентр зоряного диска може зміщуватися на 10% радіуса зірки відносно її геометричного центру, що спричиняє зміщення видимого положення зірки.

Як уже писав Фокус, кільця Сатурна насправді набагато старші, ніж припускали вчені. З огляду на мільярди років еволюції Сонячної системи твердження про те, що кільцям Сатурна всього кілька сотень мільйонів років, здавалося дивним.

Також Фокус писав про те, що на відносно близькій до нас кам'янистій планеті, яка за розмірами схожа на Землю, астрономи виявили атмосферу. Хоча вважалося, що її там немає.