У этой красной гигантской звезды есть пятна, которые больше нашего Солнца (фото)

Ученые называют XX Треугольника самой пятнистой звездой на небе.

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Астрономы провели новое исследование звезды красного гиганта под названием XX Треугольника и обнаружили интересные особенности этого огромного объекта, который находится на расстоянии 630 световых лет от нас. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

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Пятна на Солнце являются временными темными участками на поверхности нашей звезды, которые возникают из-за сильных магнитных полей, созданных движением плазмы внутри Солнца. Такие пятна могут косвенно рассказать о том, что происходит внутри нашей родной звезды. Но такие же пятна имеют и другие звезды в нашей галактике, и они также могут рассказать нам о внутренностях своих звезд.

Звездные пятна могут существовать в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. Если на Солнце таких пятен много, это говорит о повышенной активности нашей звезды, а значит увеличивается количество солнечных вспышек и выбросов плазмы в космос.

Теперь же астрономы провели изучение звездных пятне на поверхности звезды красного гиганта под названием XX Треугольника, которая находится на расстоянии 630 световых лет от нас и примерно в 10 раз больше Солнца по размеру. Хотя масса этой звезды всего примерно в 1,2 раза больше, чем у Солнца. Как показывает исследование, нерегулярное поведение пятен на этой звезде предполагает, что ее внутренняя часть может иметь гораздо более хаотичную динамику, чем Солнце.

Ученые провели тщательный анализ данных полученных с 2006 по 2022 год и выяснили, как происходит эволюция звездных пятне на звезде XX Треугольника.

Астрономы выяснили, что изменения звездных пятен на красном гиганте не следуют магнитным циклам, что, вероятно, связано с непериодической природой динамо звезды, то есть создания магнитного поля во время движения проводящей плазмы внутри звезды. В отличие от Солнца, динамо XX Треугольника, скорее всего, хаотично.

Визуализация звездных пятен XX Треугольника Фото: Wikipedia

По словам ученых, пятна на Солнце являются наиболее известным проявлением магнитной активности нашей звезды, которые можно связать с механизмом динамо, действующим внутри Солнца. Большие изменения яркости красного гиганта XX Треугольника наблюдались и раньше, поэтому было известно, что изменения были вызваны темными пятнами, которые появляются и исчезают по мере того, как звезда совершает оборот вокруг своей оси за 24 дня. Авторы исследования говорят, что эти пятна имеют больший размер, чем вся поверхность Солнца. Поэтому XX Треугольника называют самой пятнистой звездой на небе.

Ученые впервые выяснили, как чрезвычайно большие звездные пятна могут вызывать небольшое смещение того места, где звезда появляется на небе. В то время как фотоцентр (центр света) однородной (незапятнанной) звезды будет появляться там, где находится ее геометрический центр, огромные звездные пятна могут смещать фотоцентр в противоположном направлении от ее звездных пятен.

Для XX Треугольника фотоцентр звездного диска может смещаться на 10% радиуса звезды относительно ее геометрического центра, что вызывает смещение видимого положения звезды.

Как уже писал Фокус, кольца Сатурна на самом деле намного старше, чем предполагали ученые. Учитывая миллиарды лет эволюции Солнечной системы утверждение о том, что кольцам Сатурна всего несколько сотен миллионов лет, казалось странным.

Также Фокус писал о том, что на относительно близкой к нам каменистой планете, которая по размерам похожа на Землю, астрономы обнаружили атмосферу. Хотя считалось, что ее там нет.