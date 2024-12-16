На близкой к нам, похожей на Землю планете обнаружили то, чего раньше никогда не видели (фото)

Предполагалось, что одна из планет в системе TRAPPIST-1 не может иметь атмосферу, но новые данные опровергают это.

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Новые наблюдения космического телескопа Уэбб показывают, что ранее считавшаяся безвоздушным миром планета TRAPPIST-1b может иметь атмосферу. Она скорее всего похожа на атмосферу Титана, но имеет совсем другой химический состав. Интересно, что планета находится в зоне обитаемости своей звезды, что предполагает условия для появления жизни. Но с этой планетой не все так просто. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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На расстоянии 40 световых лет от нас, что считается близко по космическим маркам, находится уникальная звездная система TRAPPIST-1. Вокруг звезды TRAPPIST-1, которая является красным карликом, вращаются сразу 7 каменистых планет, размером и плотностью похожих на Землю.

Хотя все планеты находятся ближе к своей звезде, чем планеты в Солнечной системе, звезда красный карлик более тусклая и излучает меньше света, чем Солнце. Это значит, что зона обитаемости звезды, то есть то место, где условия способствуют появлению жизни на планетах, находится ближе к красному карлику. Таким образом с момента открытия звездной системы в 2017 году астрономы считали, что некоторые планеты могут обитаемыми. Но для этого нужно, чтобы планеты как минимум имели атмосферу.

Сравнение размеров четырех планет Солнечной системы их удаленности от Солнца с теми же параметрами у планет TRAPPIST-1 Фото: NASA

Прошлые исследования показали, что ни одна планета в системе TRAPPIST-1 не имеет атмосферы. Особенно тщательно изучалась планета TRAPPIST-1b, которая находится ближе всего к своей звезде. Но новое исследование предполагает, что на планете или происходит бурная геологическая активность, или же она окутана толстой атмосферой, состоящей из углекислого газа.

Авторы исследования говорят, что TRAPPIST-1b находится слишком близко к своей звезде, чтобы быть пригодной для жизни. Тем не менее она может дать важную информацию о том, как формируются и развиваются каменистые планеты.

Сравнение планет TRAPPIST-1 и Солнечной системы, включая размер, плотность и освещенность Фото: NASA

Анализ данных, полученных телескопом Уэбб, показывает, что поврехность планеты не изменилась с течение времени, а это значит, что там может происходить ее постоянное обновление. При этом это также указывает на то, что планета может быть защищена от космического и звездного излучения толстой атмосферой.

Ученые считают, что на планете может происходить тектоническая или вулканическая активность, которая может объяснить полученные данные. С другой стороны, там может существовать атмосфера из углекислого газа, которая напоминает по своей структуре атмосферу спутника Сатурна под названием Титан. Но химический состав атмосферы TRAPPIST-1b скорее всего сильно отличается от того, что есть у Титана или любого другого каменистого мира в Солнечной системе. То есть это может быть атмосфера, которую еще раньше никогда не видели астрономы.

Только будущие наблюдения смогут подтвердить полученные данные и выводы ученых.

Как уже писал Фокус, на спутнике Сатурна под названием Энцелад астрономы обнаружили темное пятно, которое не поддается объяснению. Напоминаем, что этот покрытый льдом мир считается потенциально обитаемым.

Также Фокус писал о том, что астрономы раскрыли секрет редких космических взрывов и все указывает на необычного пожирателя материи. На сегодняшний день ученые обнаружили всего 12 подобных космических взрывов, которые, как предполагается, связаны с питанием черных дыр.