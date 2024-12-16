Потенциально обитаемый мир: на спутнике Сатурна нашли загадочное исчезающее темное пятно (фото)

Астрономы пока не могут объяснить вызывающую удивление особенность на поверхности ледяного спутника Энцелад.

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Сатурн имеет больше всего спутников в Солнечной системе. На сегодняшний день известно, что вокруг газового гиганта с хорошо выраженными кольцами вращается 146 спутников. Возможно, их еще больше. Но один спутник, под названием Энцелад, особенно интересует астрономов. Считается, этот мир, где под ледяной поверхностью находится океан из жидкой воды, может быть обитаемым. Также с поверхности Энцелада в космос вылетают струи из водяного льда, связанные с океаном, а это значит, что космические аппараты при исследовании этих струй могут обнаружить молекулы, которые указывают на существование жизни. Теперь же ученые из NASA обнаружили на ледяной поверхности Энцелада странное, исчезающее темное пятно. Пока что ученые не знают, что это такое, но оно может быть связано со струями из водяного льда или же с одним из колец Сатурна, пишет Space.

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Ученые из NASA обнаружили необычное темное пятно на ледяной поверхности Энцелада при изучении архивных изображений космических аппаратов "Вояджер-1" и "Кассини". Астрономы хотели увидеть, как меняется поверхность спутника Сатурна с течением времени. Анализ показал, что изображениях 2009 года темное пятно шириной примерно 1 км присутствует, а на снимках, сделанных позже, постепенно исчезает. На фотографиях 2012 года пятна уже не было видно.

Наличие темного пятна на поверхности Энцелада удивило ученых, ведь этот спутник имеет высокую отражательную способность. То есть этот мир очень яркий, ведь отражает много солнечного света, а значит, никаких темных пятен там не должно быть.

Наличие темного пятна на поверхности Энцелада удивило ученых, ведь этот спутник имеет высокую отражательную способность Фото: NASA

Ученые изначально предположили, что это может быть тень какого-то объекта, но дальнейший анализ позволил исключить такую возможность. Полученные данные показали, что темное пятно, возможно, имеет красновато-коричневый цвет.

Хотя точно ученые из NASA не знают, что это за пятно, но предполагают, что это может быть ударный кратер. Он может быть темным, ведь на дне кратера осталась часть материала упавшего астероида. Или же удар позволил выйти на поверхность горной породе, которая находится подо льдом. Этим можно объяснить цвет пятна. Если в этом месте действительно обнажилась подледная порода, то она может показать, какой внутренний состав имеет Энцелад.

Спутник Сатурна Энцелад Фото: NASA

Хотя ученые не могут объяснить темное пятно, они выдвинули предположение о том, почему оно исчезало в течение несколько лет. Согласно одному сценарию, это может быть связано с тем, что часть водяного льда из вылетающих в космос струй, могла покрыть это пятно. Но в то же время исследование показало, что для этого слой льда должен быть очень толстым, то есть он должен накапливаться примерно 100 лет. Но пятно исчезло всего за несколько лет.

Второй сценарий предполагает, что пятно покрыли ледяные частицы, прибывшие на Энцелад из одного из колец Сатурна. Ученые из NASA также считают, что мог быть задействован и какой-то другой механизм.

Теперь астрономы намерены выяснить, чем же на самом деле является загадочное темное пятно на Энцеладе.

Как уже писал Фокус, физики открыли новое состояние материи, которое называется квантовая спиновая жидкость. Достижение ученых закладывает основу для дальнейших открытий в фундаментальной и квантовой физике.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Энцеладе признаки органических молекул, которые могут быть строительными блоками для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.