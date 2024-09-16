Открытие возле Сатурна: в Солнечной системе, возможно, есть еще один обитаемый мир (фото)

Обнаруженные на Энцеладе сложные химические вещества продвигают вперед идею о том, что на спутнике Сатурна может быть инопланетная жизнь.

Related video

В образцах, собранных в кольце Сатурна и непосредственно над его спутником Энцеладом обнаружены признаки различных органических молекул, которые могут быть среди ингредиентов, необходимых для зарождения жизни. Вероятно, на Энцеладе находится больше сложных органических молекул, чем считалось ранее. Это увеличивает вероятность существования химических реакций, которые производят строительные блоки жизни, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Спутник Сатурна Энцелад является одним из миров, где потенциально может существовать инопланетная жизнь. Под ледяной корой спутника находится огромный океан из жидкой воды, из которого вырываются струи из льда и пара, и есть некоторые свидетельства наличия источников энергии на морском дне, похожие на гидротермальные источники в океанах Земли.

Космический аппарат "Кассини" изучал Сатурн и его спутники в течение 13 лет, прежде чем врезался в газовый гигант с кольцами в 2017 году. Аппарат смог собрать образцы ледяных частиц в одном из внешних колец Сатурна, которые, как считают ученые, прибыли туда из струй, выброшенных Энцеладом.

Ранее ученые после анализа ледяных частиц уже подтвердили, что на Энцеладе есть все 6 химических элементов, необходимых для жизни, какой мы ее знаем: углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Аппарат "Кассини" также совершил более близкий пролет мимо Энцелада и собрал ледяные частицы из самих струй. Но их раньше подвергли не такому тщательному анализу, как это сделали ученые из Свободного университета Берлина, Германия.

Спутник Сатурна Энцелад является одним из миров, где потенциально может существовать инопланетная жизнь Фото: NASA

Исследователи обнаружили доказательства существования широкого спектра химических групп, которые являются общими для многих биологических молекул. Они включают сложные эфиры, алкены, а также сложные молекулы, которые содержат азот и кислород.

Хотя ученые не могут точно определить, из каких молекул произошли эти химические группы, их присутствие означает, что существует большая вероятность присутствия химических реакций, которые создают строительные блоки ДНК.

Под ледяной корой спутника находится огромный океан из жидкой воды, из которого вырываются струи из льда и пара, и есть некоторые свидетельства наличия источников энергии на морском дне, похожие на гидротермальные источники в океанах Земли Фото: NASA

Одна из причин, по которой эти химические вещества не обнаружили в кольце Сатурна, заключается в том, что ледяные частицы, обнаруженные в струе, содержали меньше воды, поэтому ученые смогли определить сложные молекулы.

Это открытие укрепляют идею о том, что на Энцеладе могут быть необходимые условия для создания жизни и что сама инопланетная жизнь там может существовать.

Что касается потенциальных разумных инопланетян, то доказательства их существования находятся в океанах Земли, а также недалеко от нашей планеты, считает американский астрофизик, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что на Сатурне один год длится почти 30 земных лет. Фокус уже писал о том, сколько длится год на остальных планетах нашей Солнечной системы.