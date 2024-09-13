Совсем разные миры: сколько длится год на каждой планете Солнечной системы (фото)

На Меркурии самый короткий год, а самый длинный год на Нептуне – он в 2 раза больше, чем средняя продолжительность жизни человека.

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Год на Земле длится 365,25 дня. Именно за такой период времени наша планета совершает полный оборот вокруг Солнца. Для удобства люди используют 365 дней для определения продолжительности года и добавляют 1 день каждые четыре года, чтобы сбалансировать ситуацию. Поэтому в високосном году есть 29 февраля. Но Земля – это лишь одна из восьми планет Солнечной системы и у каждой из них год имеет разную продолжительность, пишет Sky at Night Magazine.

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Каждая планета Солнечной системы вращается вокруг Солнца на разном расстоянии и имеет разную орбитальную скорость. Поэтому каждой планете нужен разный период времени, чтобы совершить полный оборот вокруг нашей звезды. Это значит, что год на каждой планете имеет разную продолжительность.

Солнечная система Фото: space.com

Например, на Меркурии год длится меньше всего, а дольше всего год продолжается на седьмой и восьмой планете от Солнца, то есть Уране и Нептуне. На последней планете продолжительность года примерно в 2 раза больше, чем средняя продолжительность жизни человека.

Сколько длится год на каждой планете Солнечной системы в земных днях?

Меркурий

Меркурий Фото: NASA

Длина орбиты Меркурия, самой близкой планеты к Солнцу, составляет 360 010 253 км. По своей орбите планета двигается со скоростью 47,9 км/с. Таким образом самый короткий год на планете в Солнечной системе длится всего 88 дней.

Венера

Венера Фото: ESA

Вторая планета от Солнца имеет орбиту длиной 679 947 840 км. При этом орбитальная скорость Венеры составляет 35 км/с. Из-за этого год на Венере продолжается 225 дней.

Земля

Земля Фото: phys.org

Еще раз напоминаем, что год на Земле длится 365,25 дня, но для простоты используют число 365. Такая продолжительность года стала возможной благодаря тому, что длина орбиты нашей планеты составляет 939 856 896 км, а скорость движения вокруг Солнца 29,8 км/с.

Марс

Марс Фото: NASA

У Красной планеты, которая идет четвертой по счету в Солнечной системе, орбитальная скорость составляет 24,1 км/с, а сама орбита имеет длину 1 429 097 472 км. Поэтому год на марсе продолжается 687 дней.

Юпитер

Юпитер Фото: NASA

Этому газовому гиганту для совершения полного оборота вокруг Солнца нужно преодолеть 4 887 577 728 км перемещаясь со скоростью 13,1 км/с. Поэтому на Юпитере год продолжается 4 333 дня или немного меньше 12 земных лет.

Сатурн

Сатурн Фото: NASA

Известный газовый гигант с кольцами (у других огромных планет Солнечной системы они также есть, просто они не такие ярок выраженные) имеет орбиту длиной 8 957 447 700 км. При этом Сатурн вращается вокруг Солнца со скоростью 9,7 км/с. В результате год на шестой планете от Солнца продолжается чуть меньше 29,5 земных лет или 10 759 дней.

Уран

Уран Фото: NASA

Предпоследняя планета Солнечной системы, ледяной гигант Уран вращается вокруг Солнца со скоростью 6,8 км/с, а длина его орбиты составляет 18 026 744 947 км. Из-за этого год на Уране длится 30 687 дней, или немного больше, чем 84 земных года.

Нептун

Нептун Фото: NASA

Последняя, восьмая планета Нептун имеет орбиту длиной 28 263 782 131 км. При этом ледяной гигант очень медленно вращается вокруг нашей звезды со скоростью 5,4 км/с. В результате год на Нептуне длится почти 165 земных лет или 60 190 дней.

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