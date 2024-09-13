Зовсім різні світи: скільки триває рік на кожній планеті Сонячної системи (фото)

На Меркурії найкоротший рік, а найдовший — на Нептуні — у 2 рази більший, ніж середня тривалість життя людини.

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Рік на Землі триває 365,25 дня. Саме за такий період часу наша планета робить повний оберт навколо Сонця. Для зручності люди використовують 365 днів для визначення тривалості року і додають 1 день кожні чотири роки, щоб збалансувати ситуацію. Тому у високосному році є 29 лютого. Але Земля — це лише одна з восьми планет Сонячної системи і в кожної з них рік має різну тривалість, пише Sky at Night Magazine.

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Кожна планета Сонячної системи обертається навколо Сонця на різній відстані та має різну орбітальну швидкість. Тому кожній планеті потрібен різний період часу, щоб зробити повний оберт навколо нашої зірки. Це означає, що рік на кожній планеті має різну тривалість.

Сонячна система Фото: space.com

Наприклад, на Меркурії рік триває найменше, а найдовше — на сьомій і восьмій планеті від Сонця, тобто Урані та Нептуні. На останній тривалість року приблизно у 2 рази більша, ніж середня тривалість життя людини.

Скільки триває рік на кожній планеті Сонячної системи в земних днях?

Меркурій

Меркурій Фото: NASA

Довжина орбіти Меркурія, найближчої планети до Сонця, становить 360 010 253 км. Своєю орбітою планета рухається зі швидкістю 47,9 км/с. Отже, найкоротший рік на планеті в Сонячній системі триває лише 88 днів.

Венера

Венера Фото: ESA

Друга планета від Сонця має орбіту довжиною 679 947 840 км. Водночас орбітальна швидкість Венери становить 35 км/с. Через це рік на Венері триває 225 днів.

Земля

Земля Фото: phys.org

Ще раз нагадуємо, що рік на Землі триває 365,25 дня, але для простоти використовують число 365. Така тривалість року стала можливою завдяки тому, що довжина орбіти нашої планети становить 939 856 896 км, а швидкість руху навколо Сонця 29,8 км/с.

Марс

Марс Фото: NASA

У Червоної планети, яка йде четвертою за рахунком у Сонячній системі, орбітальна швидкість становить 24,1 км/с, а сама орбіта має довжину 1 429 097 472 км. Тому рік на Марсі триває 687 днів.

Юпітер

Юпітер Фото: NASA

Цьому газовому гіганту для здійснення повного оберту навколо Сонця потрібно подолати 4 887 577 728 км, переміщуючись зі швидкістю 13,1 км/с. Тому на Юпітері рік триває 4 333 дні або трохи менше 12 земних років.

Сатурн

Сатурн Фото: NASA

Відомий газовий гігант із кільцями (в інших величезних планет Сонячної системи вони також є, просто вони не такі яскраво виражені) має орбіту довжиною 8 957 447 700 км. Водночас Сатурн обертається навколо Сонця зі швидкістю 9,7 км/с. У результаті рік на шостій планеті від Сонця триває трохи менше 29,5 земних років або 10 759 днів.

Уран

Уран Фото: NASA

Передостання планета Сонячної системи, крижаний гігант Уран обертається навколо Сонця зі швидкістю 6,8 км/с, а довжина його орбіти становить 18 026 744 947 км. Через це рік на Урані триває 30 687 днів, або трохи більше, ніж 84 земні роки.

Нептун

Нептун Фото: NASA

Остання, восьма планета Нептун має орбіту довжиною 28 263 782 131 км. Крижаний гігант дуже повільно обертається навколо нашої зірки зі швидкістю 5,4 км/с. У результаті рік на Нептуні триває майже 165 земних років або 60 190 днів.

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