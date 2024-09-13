Учені з NASA з'ясували, чому на Марсі постійно з'являються моторошні "павуки" (фото)

На поверхні Марса є "павуки", які несхожі ні на що інше в Сонячній системі.

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Звичайно ж на Марсі немає справжніх павуків, а є геологічні особливості у вигляді темних плям з відростками, що складаються з пилу, які нагадують павуків. Вони з'являються тільки в південному полярному регіоні Червоної планети навесні щороку. Як саме виникають ці загадкові форми було загадкою. Тепер же вчені з NASA, з'ясували, що відбувається на Марсі. Результати дослідження були опубліковані в журналі The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

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На Марсі умови настільки холодні, що вуглекислий газ замерзає, перетворюючись на лід. Але такого не відбувається в природі на Землі. Вуглекислий газ не має стадії рідкого стану і при нагріванні він одразу набуває газоподібного стану в процесі сублімації. Учені з NASA вважають, що саме це є причиною появи "павуків" на Марсі.

На поверхні Марса є "павуки", які не схожі ні на що інше в Сонячній системі Фото: NASA

Під час холодної зими на Червоній планеті вуглекислий газ з атмосфери замерзає на поверхні. Потім, коли настає весна і температура підвищується, цей лід із вуглекислого газу повертається в газоподібний стан. Але це відбувається зсередини покладів льоду, коли темніший марсіанський бруд внизу поглинає тепло. Це затримує сублімований газ під крижаними плитами нагорі.

Звичайно ж на Марсі немає справжніх павуків, а є геологічні особливості у вигляді темних плям з відростками, що складаються з пилу і нагадують павуків Фото: NASA

Газу нікуди діватися, а тиск зростає і в результаті лід тріскається з утворенням невеликого вибуху. Вуглекислий газ виривається через тріщини в льоду і виносить темний пил. Після того, як весь лід випарується назад в атмосферу, на поверхні залишаються темні плями з відростками у вигляді павуків, пояснюють науковці.

Автори дослідження відтворили цей процес у спеціальній камері, де було створено температуру і тиск, як і на Марсі, з використанням імітації марсіанського ґрунту.

Спочатку імітацію марсіанського ґрунту охолодили його в рідкому азоті. Потім у камеру направили вуглекислий газ, де він замерз на поверхні ґрунту. Учені нагріли камеру, коли накопичилося багато вуглекислого газу. У результаті лід вибухнув і виникла та сама павукоподібна форма, яку можна побачити на Червоній планеті.

Фокус також писав про те, що таке гіпотеза старіння світла, яка заперечує Великий вибух. Гіпотеза, яка відкидає збільшення розмірів Всесвіту, все ще має своїх прихильників, незважаючи на те, що їй уже майже 100 років.

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