Чужа зірка врізалася в Сонячну систему: підібралася ближче, ніж "Вояджери" (відео)

Дослідники кажуть, що саме через це неможливо пояснити рух об'єктів на околиці Сонячної системи, і знайти таємничу Дев'яту планету.

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Учені вважають, що в нашій Сонячній системі залишилися "шрами" від неймовірно близького зіткнення з чужою зіркою. Це могло бути найближче зіткнення в історії, яке струснуло об'єкти на околицях, що спростовує існування Дев'ятої планети, пише New Atlas.

Найдальша околиця Сонячної системи розташовується за орбітою Нептуна і є досить хаотичним місцем. Там знаходяться транснептунові об'єкти (ТНО), серед яких також є і карликові планети, такі як Плутон і Седна. Далі розташовуються тисячі дрібніших скелястих і крижаних тіл.

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Поведінка деяких із цих об'єктів не піддається поясненню. У частини з них дуже витягнуті орбіти, інші сильно нахилені і розгойдуються вище і нижче орбітального диска, до якого "приклеєні" інші об'єкти. Деякі ТНО навіть обертаються у зворотному напрямку, в інший бік від усього, що знаходиться в Сонячній системі.

Для того, щоб пояснити всі ці дивацтва, астрономи припустили, що на задвірках Сонячної системи може перебувати Дев'ята планета. Її гравітація могла б влаштувати такий хаос за орбітою Нептуна. Проблема полягає в тому, що поки ніхто не може знайти цю загадкову Дев'яту планету.

В астрономів із Нідерландів з'явилася нова гіпотеза, яка полягає в тому, що в Сонячну систему могла врізатися чужа зірка мільярди років тому. Команда провела понад 3 тис. симуляцій, щоб змоделювати близький проліт зірки і наслідки цього. Під час моделювання вчені відтворили дивні орбіти, які спостерігаються на околицях сучасної Сонячної системи.

"Найкраще відповідала теперішній Сонячній системі модель, у якій невелика зірка (близько 0,8 сонячних мас) пролетіла повз наше Сонце на відстані всього 16,5 млрд км. Це в 110 разів більше за відстань між Землею і Сонцем", — каже співавтор дослідження Аміт Говінд.

Такі відстані здаються занадто великими, але не в космічних масштабах. З такого погляду зірка з глибин космосу промахнулася всього лише на міліметр від руйнування Сонячної системи. Річ у тім, що вона пройшла ближче, ніж зонди "Вояджер", які зараз перебувають у 136 разів далі за відстань від Землі до Сонця.

Відомо, що попередній найближчий проліт виконала зірка Шольца, яка пронеслася на відстані більше ніж 50 000 а.о. На тлі цього, останній проліт невідомої зірки на відстані 110 а.о., здається зовсім неабияким.

Само собою зрозуміло, що зірка не може пролетіти так близько до Сонячної системи і не залишити сліду. Вчені вважають, що подія не тільки пояснює дивацтва в орбітах ТНО, а й припускає, що інші об'єкти могли бути навіть викинуті з Сонячної системи. Інші ж об'єкти могли полетіти всередину системи, де і залишаються донині.

Нагадаємо, вчені вважають, що з'ясували, де може знаходитися Дев'ята планета. Автори дослідження вважають, що залишилося тільки одне місце, де, найімовірніше, розташована загадкова Дев'ята планета.