Чужая звезда врезалась в Солнечную систему: подобралась ближе, чем "Вояджеры" (видео)

Исследователи говорят, что именно поэтому невозможно объяснить движение объектов на окраине Солнечной системы, и найти таинственную Девятую планету.

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Ученые считают, что в нашей Солнечной системе остались "шрамы" от невероятно близкого столкновения с чужой звездой. Это могло быть самое близкое столкновение в истории, которое встряхнуло объекты на окраинах, что опровергает существование Девятой планеты, пишет New Atlas.

Самая дальняя окраина Солнечной системы располагается за орбитой Нептуна и является достаточно хаотичным местом. Там находятся транснептуновые объекты (ТНО), среди которых также есть и карликовые планеты, такие как Плутон и Седна. Далее располагаются тысячи более мелких скалистых и ледяных тел.

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Поведение некоторых из этих объектов не поддается объяснению. У части из них очень вытянутые орбиты, другие сильно наклонены и раскачиваются выше и ниже орбитального диска, к которому "приклеены" остальные объекты. Некоторые ТНО даже вращаются в обратном направлении, в другу сторону от всего, что находится в Солнечной системе.

Для того, чтобы объяснить все эти странности, астрономы предположили, что на задворках Солнечной системы может находиться Девятая планета. Ее гравитация могла бы устроить такой хаос за орбитой Нептуна. Проблема заключается в том, что пока никто не может найти эту загадочную Девятую планету.

У астрономов из Нидерландов появилось новая гипотеза, которая заключается в том, что в Солнечную систему могла врезаться чужая звезда миллиарды лет назад. Команда провели более 3 тыс. симуляций, чтобы смоделировать близкий пролет звезды и последствия этого. В ходе моделирования ученые воссоздали странные орбиты, которые наблюдаются на окраинах современной Солнечной системы.

"Лучше всего соответствовала теперешней Солнечной системе модель, в которой небольшая звезда (около 0,8 солнечных масс) пролетела мимо нашего Солнца на расстоянии всего 16,5 млрд км. Это в 110 раз больше расстояния между Землей и Солнцем", — говорит соавтор исследования Амит Говинд.

Такие расстояния кажутся слишком большими, но не в космических масштабах. С такой точки зрения звезда из глубин космоса промахнулась всего лишь на миллиметр от разрушения Солнечной системы. Дело в том, что она прошла ближе, чем зонды "Вояджер", которые сейчас находятся в 136 раз дальше расстояния от Земли до Солнца.

Известно, что предыдущий ближайший пролет выполнила звезда Шольца, которая пронеслась на расстоянии более 50 000 а.е. На фоне этого, последний пролет неизвестной звезды на расстоянии 110 а.е., кажется совсем нешуточным.

Само собой разумеется, что звезда не может пролететь так близко к Солнечной системе и не оставить следа. Ученые считают, что происшествие не только объясняет странности в орбитах ТНО, но также предполагает, что другие объекты могли быть даже выброшены из Солнечной системы. Другие же объекты могли полететь внутрь системы, где и остаются по сей день.

Напомним, ученые считают, что выяснили, где может находиться Девятая планета. Авторы исследования считают, что осталось только одно место, где скорее всего, находится загадочная Девятая планета.