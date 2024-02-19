Вона більша за Землю. Ще одна планета Сонячної системи: учені з'ясували, де вона ховається

Автори дослідження вважають, що залишилося тільки одне місце, де, найімовірніше, розташована загадкова Дев'ята планета.

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Автори нового дослідження, опублікованого у виданні The Astronomical Journal, продовжили пошуки невловимої Дев'ятої планети Сонячної системи, яка є гіпотетичним світом, що ховається за орбітою Плутона. Учені звузили можливі місця розташування Дев'ятої планети й запропонували місце, де вона розташована, пише ScienceAlert.

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Учені використовували дані роботизованого комплексу телескопів Pan-STARRS, щоб охопити найбільшу ділянку космосу в пошуках загадкової Дев'ятої планети і звузити місця її можливого розташування.

У результаті вчені звузили можливі місця розташування Дев'ятої планети, виключивши приблизно 78% можливих місць, які були запропоновані в минулих дослідженнях. Також учені запропонували нове значення відстані загадкового світу від Сонця та його маси. Дослідження показує, що Дев'ята планета перебуває на відстані, яка в 500 перевищує відстань від Землі до Сонця, тобто 500 астрономічних одиниць. Щодо маси загадкового світу, то вчені вважають, що він у 6,6 разу більший за земний.

За словами авторів дослідження, їм не вдалося виявити Дев'яту планету, але вони дуже сильно звузили область пошуку. Вчені змогли вивчити 80% регіонів у зовнішній Сонячній системі, де може перебувати ця планета. Тому залишилося тільки 20% невивчених регіонів, де Дев'ята планета все ж таки може перебувати.

Автори дослідження вважають, що спостереження за цією частиною зовнішньої Сонячної системи за допомогою наземного телескопа в Обсерваторії імені Віри Рубін (її ще будують) допоможе все ж таки знайти Дев'яту планету.

За словами авторів дослідження, їм не вдалося виявити Дев'яту планету, але вони дуже сильно звузили область пошуку. Вчені змогли вивчити 80% регіонів у зовнішній Сонячній системі, де може перебувати ця планета. Тож залишилося лише 20% невивчених регіонів, де Дев'ята планета все ж таки може перебувати. Фото: Daily Mail

Учені, які стоять за новим дослідженням, наполягають на тому, що Дев'ята планета існує і вона є п'ятою за величиною планетою Сонячної системи. Водночас вона має масу, яка є середньою між масами Землі й Урана. Такі світи можна часто зустріти біля інших зірок.

Гіпотеза про існування ще однієї планети далеко за орбітою Плутона існує вже близько 100 років. А у 2016 та 2017 році автори нового дослідження вже надали докази того, що Дев'ята планета існує. На це вказує багато явищ, які можна пояснити лише наявністю великого світу на околицях Сонячної системи.

За словами вчених, наявність Дев'ятої планети може пояснити дивні орбіти об'єктів у зовнішній Сонячній системі. Такий рух цих об'єктів є наслідком гравітаційного впливу невідомого світу.

Пошук Дев'ятої планети триває, і, можливо, вже за кілька років її все-таки знайдуть.

Як уже писав Фокус, деякі вчені вважають, що не потрібно шукати Дев'яту планету, адже її вже давно знайшли.

Автори ще одного дослідження вважають, що Дев'ята планета насправді схожа на Землю, а не є великим світом, як передбачається, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що вчені висунули нову теорію, яка намагається пояснити природу темної матерії. Учені вважають, що Всесвіт народився тільки з другої спроби, і невдала його версія досі тут.