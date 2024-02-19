Всесвіт народився тільки з другої спроби: невдала його версія досі тут

Дослідники висунули нову теорію, яка намагається пояснити природу темної матерії.

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Темна матерія — загадкова субстанція, яка, на думку фізиків, становить більшу частину Всесвіту. При цьому темну матерію неможливо виявити за допомогою прямих спостережень, лише її гравітаційний вплив на звичайну матерію, пише Futurism.

За останні десятиліття цей гіпотетичний матеріал обріс цілою купою теорій. Наприклад, припускають, що темна матерія приховує в собі додатковий вимір, або що вона виникла внаслідок другого Великого вибуху, або являє собою пласт інформації. Також є скептики, які повністю спростовують існування темної матерії.

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Астрофізик з Інституту Флетайрон Пол Саттер у новій статті висунув ще одну екзотичну теорію, що стосується темної матерії. Він припустив, що темна матерія знаходиться в деформованому дзеркальному Всесвіті, розташованому всередині нашого власного. Різниця між ними в тому, що в нашому Всесвіті атоми змогли сформуватися.

За словами астрофізика, в основі його теорії лежить кілька інтригуючих збігів. Наявні спостереження показують, що існує приблизно порівнянна кількість звичайної і темної матерії, з невеликим зміщенням у бік темної.

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По-друге, нейтрони та протони мають майже однакову масу, що дозволяє їм утворювати стабільні атоми — ще одна випадкова, але вкрай важлива властивість. В іншому ж випадку в нашому Всесвіті не було б жодної зірки, планети, а також нас самих.

Виходячи з цього, нова теорія свідчить, що існує тіньовий Всесвіт, у якому нейтрони та протони не мають симетрії маси, а це значить, що в цьому вимірі існує тільки "суп" із субатомних частинок. Вони мало взаємодіють між собою, що пояснює невловимість темної матерії.

Нова стаття ще не пройшла рецензування, і є ще однією теорією, що намагається пояснити давню таємницю темної матерії. Але ця робота має вражаючий список авторів, до якого входять дослідники, від Національної прискорювальної лабораторії ім. Енріко Фермі до Чиказького університету.

Нагадаємо, темна матерія розгойдує простір-час. Автори дослідження припускають, що розкрити природу темної матерії можна за допомогою детекторів гравітаційних хвиль.