Дев'яту планету Сонячної системи давно виявлено: вона і ще сотні таких самих планет

Планетолог Пол Бірн вважає, що було помилкою назвати Плутон карликовою планетою і він є тією Дев'ятою планетою, яку зараз шукають вчені.

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Поки астрономи займаються пошуком на краю Сонячної системи таємничої Дев'ятої планети, планетолог Пол Бірн вважає, що не потрібно нічого шукати. Ця планета давно виявлена і називається Плутон. На думку Бірна, потрібно давно переглянути уявлення про те, який об'єкт можна назвати планетою, а який ні, пише Science Focus.

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З 2006 року після того, як астрономи з Міжнародного астрономічного союзу, ухвалили важливе рішення, Плутон не входить до списку планет Сонячної системи. Ось уже 17 років він перебуває у статусі карликової планети. Тому зараз у Сонячній системі згідно з новою класифікацією існує лише 8 планет — Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.

"Плутон відкрили у 1930 році і 76 років він був дев'ятою планетою Сонячної системи. Цей об'єкт став найбільшим у тому регіоні космосу, який отримав назву пояс Койпера. Протягом наступних десятиліть астрономи вважали, що десь ховаються й інші схожі об'єкти. Вперше новий транснептуновий об'єкт виявили лише в 1992 році і назвали його Альбіон, потім вчені знайшли ще понад 2000 таких же небесних тіл, але можливо об'єктів завширшки більше 100 км на околиці Сонячної системи може бути дуже багато, сотні тисяч. Я як і раніше, вважаю, що Плутон є саме планетою, а не чимось іншим", — говорить Бірн.

За словами вченого, суть проблеми з класифікацією Плутона полягає в тому, що якщо визнати його планетою, то довелося б надавати статус планети і багатьом іншим об'єктам у поясі Койпера. Тобто з'явилася б ще сотня планет.

Але астрономи вирішили, що планетою можна називати небесне тіло сферичної форми, яке обертається навколо Сонця (досі не зрозуміло, як це узгоджується з планетами в інших зіркових системах) і є наймассивнішим серед свого оточення. Тому Плутон назвали карликовою планетою.

З 2006 року Плутон перестав вважатися планетою Фото: NASA

"Останній пункт мені особливо не подобається. Тобто планета повинна бути наймасивнішою і мати найбільшу гравітацію у своєму регіоні космосу. Це має сенс, наприклад, для Землі, яка набагато масивніша за Місяць. Але в поясі Койпера сусідні тіла знаходяться набагато далі, ніж у внутрішній частині Сонячної системи, і Земля тут не обов'язково була б найпотужнішим об'єктом. Якби наша планета опинилася біля Нептуна, то гравітація цієї планети притягнула б її до себе і все, Земля вже не планета", — говорить Бірн.

За словами планетолога, астрономи дивляться на те, де знаходиться об'єкт і не звертають уваги на його геологію. З 2015 року після того, як до Плутона прилетів апарат "Нові горизонти", вчені зрозуміли, що це дуже загадковий світ. Він має високі гори, величезні льодовики, товсту крижану кору і можливо навіть океан під нею. При цьому Плутон — це кам'янистий світ, у якому відбуваються різні геологічні процеси, отже Плутону треба повернути статус планети.

"Я планетолог, а не астроном і для мене важливо, що відбувається з об'єктом, а не те, що знаходиться поряд з ним. Тому я вважаю Плутон дев'ятою планетою. З іншого боку, якщо зважати на геологічні критерії, то в такому разі можна визнати планетою також найбільший супутник Сонячної системи Ганімед, який більше Меркурія. Я не бачу сенсу розділяти об'єкти такими категоріями, адже у Всесвіті все працює інакше.З іншого боку, у Плутона набагато більше спільного з Марсом, ніж у Марса з Сатурном. Але останні називають планетами ", — Каже Бірн.

За словами вченого, виключення Плутона зі списку планет було помилкою, і планети можуть бути такими, якими ми захочемо їх бачити. Тому немає жодних причин не назвати планетами багато інших об'єктів у Сонячній системі.

Фокус вже писав про супутників Плутона, які мають особливі характеристики свого обертання навколо карликової планети. Виявляється, вони здійснюють своє обертання не зовсім навколо Плутона.

Також Фокус писав про нову теорію, яка припускає, що насправді Всесвіт взагалі не розширюється, як зараз вважають науковці.