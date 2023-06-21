Девятая планета Солнечной системы давно обнаружена: она и еще сотни таких же планет

Планетолог Пол Бирн считает, что было ошибкой назвать Плутон карликовой планетой и он является той Девятой планетой, которую сейчас ищут ученые.

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Пока астрономы занимаются поиском на краю Солнечной системы таинственной Девятой планеты, планетолог Пол Бирн считает, что не нужно ничего искать. Эта планета давно обнаружена и называется Плутон. По мнению Бирна, нужно давно пересмотреть представление о том, какой объект можно назвать планетой, а какой – нет, пишет Science Focus.

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С 2006 года после того как астрономы из Международного астрономического союза, приняли важное решение, Плутон не входит в список планет Солнечной системы. Вот уже 17 лет он находится в статусе карликовой планеты. Поэтому сейчас в Солнечной системе согласно новой классификации существует всего 8 планет — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

"Плутон открыли в 1930 году и 76 лет он был девятой планетой Солнечной системы. Этот объект стал самым крупным в том регионе космоса, который получил название пояс Койпера. В течение следующих десятилетий астрономы считали, что где-то здесь скрываются и другие похожие объекты. Впервые новый транснептуновый объект обнаружили только в 1992 году и назвали его Альбион. Затем ученые нашли еще более 2000 таких же небесных тел. Но, возможно объектов шириной больше 100 км на окраине Солнечной системы может находиться очень много, сотни тысяч. И я по-прежнему считаю, что Плутон является именно планетой, а не чем-то иным", — говорит Бирн.

По словам ученого суть проблемы с классификацией Плутона состоит в том, что если признать его планетой, то пришлось бы давать статус планеты и многих другим объектам в поясе Койпера. То есть появилась бы еще сотня планет.

Но астрономы решили, что планетой можно называть небесное тело сферической формы, которое вращается вокруг Солнца (до сих пор не ясно как это согласуется с планетами в других звездных системах) и является самым массивным среди своего окружения. Поэтому Плутон назвали карликовой планетой.

С 2006 года Плутон перестал считаться планетой Фото: NASA

"Последний пункт мне особенно не нравится. То есть планета должна быть самой массивной и обладать самой большой гравитацией в своей области космоса. Это имеет смысл, например, для Земли, которая намного массивнее Луны. Но в поясе Койпера соседние тела находятся гораздо дальше, чем во внутренней части Солнечной системы, и Земля здесь не обязательно была бы самым массивным объектом. Если бы наша планета оказалась возле Нептуна, то гравитация этой планеты притянула бы ее к себе и все, Земля уже не планета", — говорит Бирн.

По словам планетолога, астрономы смотрят на то, где находится объект и не обращают внимание на его геологию. С 2015 года, после того, как к Плутону прилетел аппарат "Новые горизонты", ученые поняли, что это очень загадочный мир. У него есть высокие горы, огромные ледники, толстая ледяная кора и возможно даже океан под ней. При этом Плутон каменистый мир, на котором происходят различные геологические процессы, а значит Плутону нужно вернуть статус планеты.

"Я планетолог, а не астроном и для меня важно, что происходит с объектом, а не то, что находится рядом с ним. Поэтому я считаю Плутон девятой планетой. С другой стороны, если учитывать геологические критерии, то в таком случае можно признать планетой также самый большой спутник Солнечной системы Ганимед, который больше Меркурия. Я не вижу смысла разделять объекты такими категориями, ведь во Вселенной все работает иначе. С другой стороны, у Плутона намного больше общего с Марсом, чем у Марса с Сатурном. Но последние называют планетами", — говорит Бирн.

По словам ученого, исключение Плутона из списка планет было ошибкой и планеты могут быть такими, какими мы захотим их видеть. Поэтому нет никаких причин не назвать планетами многие другие объекты в Солнечной системе.

Фокус уже писал о спутниках Плутона, которые имеют особые характеристики своего вращение вокруг карликовой планеты. Оказывается, они совершают свое вращение не совсем вокруг Плутона.

Также Фокус писал о новой теории, которая предполагает, что на самом деле Вселенная вообще не расширяется, как сейчас считают ученые.