Ни один из пяти спутников Плутона не вращается вокруг карликовой планеты: как это может быть

Раньше Плутон считался девятой планетой Солнечной системы и до сих пор он хранит немало тайн. Но загадка с его спутниками имеет научное объяснение.

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Можно соглашаться либо же не соглашаться с тем, что уже 17 лет Плутон не имеет статуса девятой планеты Солнечной системы. Но многие ученые согласны с тем, что этот очень далекий от нас мир действительно кажется странным. Это, например, касается того факта что 5 спутников Плутона не вращается вокруг карликовой планеты. То есть они вращаются, но есть один нюанс, пишет IFLScience.

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Одной из необычных особенностей Плутона является то как именно вращаются его 5 спутников, Харон, Стикс, Никта, Кербер и Гидра, вокруг планеты. Но если быть точнее, то они этого не делают. На самом деле все эти спутники вращаются вокруг точки за пределами Плутона, и виноват в этом самый большой спутник карликовой планеты – Харон.

Раньше Плутон считался девятой планетой Солнечной системы и до сих пор он хранит немало тайн

Харон вдвое меньше Плутона по диаметру (диаметр карликовой планеты составляет примерно 2400 км) и при этом имеет лишь 1/8 массы своего "хозяина". Но этого достаточно, поэтому барицентр этой системы (точка, вокруг которой вращаются объекты в системе) на самом деле находится на расстоянии 960 км от поверхности Плутона.

Стоит отметить, что Юпитер также технически не вращается вокруг Солнца, но учитывая его размер и расстояние до нашей звезды, газовый гигант вращается вокруг точки, которая находится на расстоянии от Солнца, эквивалентном примерно 7% радиуса звезды (радиус Солнца – почти 700 тысяч км).

В то же время Плутон и Харон сильно связаны между собой взаимной гравитацией, поэтому эти два объекта всегда показывают друг другу во время вращения только одну сторону (как Луна Земле).

Еще в 2006 году, когда астрономы решили назвать Плутон карликовой планетой (и теперь в Солнечной системе только 8 планет), были предложения назвать систему Плутон-Харон двойной карликовой планетой. Но с тех пор это решение так и не был одобрено.

Cпутники Плутона: внизу изображения видна часть Харона, а над ним показаны Стикс, Никта, Кербер и Гидра Фото: NASA

Остальные 4 спутника Плутона, Стикс, Никта, Кербер и Гидра, намного меньше Харона и имеют неправильную форму. Орбитальная плоскость вращения этих спутников совпадает с плоскостью экватора Плутона. Астрономы предполагают, что эти спутники появились в результате столкновения Плутона с таким же по размерам объектом.

Все четыре спутника имеют круговые орбиты, но вращаются вокруг барицентра между Плутоном и Хароном.

О новых открытиях, которые удалось сделать ученым при изучении Плутона, Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о новом исследовании, которое касается одного из самых известных спутников Юпитера. Ученые предполагают, что структура Европы может быть совсем другой, чем показывали предыдущие исследования.

Что же касается спутника Земли, Луны, то на самом деле полет к ней занимает не так много времени, как может показаться. Фокус уже писал о том, сколько времени пришлось потратить в прошлом астронавтам, чтобы добраться к заветной цели. Интересно, что будущий пилотируемый полет займет больше времени и для этого есть причина.