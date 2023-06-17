Жоден із п'яти супутників Плутона не обертається навколо карликової планети: як це може бути

Раніше Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи і він досі зберігає чимало таємниць. Але загадка із його супутниками має наукове пояснення.

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Можна погоджуватися або не погоджуватися з тим, що вже 17 років Плутон не має статусу дев'ятої планети Сонячної системи. Але багато вчених згодні з тим, що цей дуже далекий світ дійсно здається дивним. Це, наприклад, стосується того факту, що 5 супутників Плутона не обертаються навколо карликової планети. Тобто вони обертаються, але є один нюанс, пише IFLScience.

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Однією з незвичайних особливостей Плутона є те, як саме обертаються його 5 супутників, Харон, Стікс, Нікта, Кербер і Гідра, навколо планети. Але якщо бути точнішими, то вони цього не роблять. Насправді всі ці супутники обертаються навколо точки поза Плутоном, і винен у цьому найбільший супутник карликової планети – Харон.

Раніше Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи і досі зберігає чимало таємниць

Харон вдвічі менший за Плутон за діаметром (діаметр карликової планети становить приблизно 2400 км) і при цьому має лише 1/8 маси свого "господаря". Але цього достатньо, тому барицентр цієї системи (точка, навколо якої обертаються об'єкти в системі) насправді знаходиться на відстані 960 км від поверхні Плутона.

Варто зазначити, що Юпітер також технічно не обертається навколо Сонця, але враховуючи його розмір та відстань до нашої зірки, газовий гігант обертається навколо точки, яка знаходиться на відстані від Сонця, еквівалентній приблизно 7% радіусу зірки (радіус Сонця – майже 700 тисяч км) .

У той же час Плутон і Харон сильно пов'язані між собою взаємною гравітацією, тому ці два об'єкти завжди показують один одному під час обертання лише один бік (як Місяць Землі).

Ще у 2006 році, коли астрономи вирішили назвати Плутон карликовою планетою (і тепер у Сонячній системі лише 8 планет), були пропозиції назвати систему Плутон-Харон подвійною карликовою планетою. Але з того часу це рішення так і не було схвалено.

Супутники Плутона: внизу зображення видно частину Харона, а над ним показані Стікс, Нікта, Кербер та Гідра Фото: NASA

Інші 4 супутники Плутона, Стікс, Нікта, Кербер і Гідра, набагато менші за Харон і мають неправильну форму. Орбітальна площина обертання цих супутників збігається із площиною екватора Плутона. Астрономи припускають, що ці супутники з'явилися в результаті зіткнення Плутона з таким самим об'єктом.

Усі чотири супутники мають кругові орбіти, але обертаються навколо барицентру між Плутоном та Хароном.

Про нові відкриття, які вдалося зробити вченим щодо Плутона, Фокус вже докладно писав.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке стосується одного з найвідоміших супутників Юпітера. Вчені припускають, що структура Європи може бути зовсім іншою, ніж показували попередні дослідження.

Що ж до супутника Землі, Місяця, то насправді політ до нього займає не так багато часу, як може здатися. Фокус вже писав про те, скільки часу довелося витратити в минулому астронавтам, щоб дістатися заповітної мети. Цікаво, що майбутній політ, що пілотується, займе більше часу і для цього є причина.