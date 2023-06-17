Сюрприз для астрономів Супутник Юпітера Європа насправді не такий, як передбачали

Вчені вважають, що всередині одного з найвідоміших супутників найбільшої планети Сонячної системи взагалі може не бути ядра.

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Дослідження вчених з Університету штату Арізона, США, передбачає, що супутник Юпітера Європа більшу частину свого життя провів без сформованого ядра, якщо це внутрішнє ядро взагалі існує, пише Space.

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Супутник Юпітера Європа є крижаною сферою, під корою якої знаходиться океан з рідкої води. Принаймні вчені вважають, що тут є більше води, ніж на Землі. Також вчені припускають, що в цьому океані є необхідні умови для появи та еволюції життєвих форм.

В межах нового дослідження вчені вирішили дізнатися більше про те, що ховається всередині четвертого за розміром супутника Юпітера. Автори дослідження вказують на те, що незважаючи на потенційну наявність усередині супутника великої кількості води, все ж таки 90% маси цього об'єкта становлять камінь і метал.

Попередні дослідження Європи показали, що супутник складається з крижаної кори, кам'янистої мантії та металевого ядра. Але тепер вчені виявили, що можливо ядро супутника Юпітера утворилося на мільярд років пізніше, ніж решта його частини. І в той же час з'явилися сумніви, що таке ядро взагалі існує всередині Європи.

За словами Кевіна Тріна з Університету штату Арізона, це відкриття є справжнім сюрпризом для вчених, адже Європа могла провести більшу частину свого життя без внутрішнього ядра. Ще більшим сюрпризом виявиться, якщо у супутника Юпітера його взагалі немає, як передбачає дослідження.

Вчені вважають, що всередині одного з найвідоміших супутників найбільшої планети Сонячної системи може взагалі не бути ядра Фото: NASA

Вчені вважають, що Європа може не мати повністю сформованого внутрішнього ядра через те, що супутник сформувався за набагато нижчих температур, ніж, наприклад, Земля. Тобто коли частини супутника зібралися разом, щоб з'являлося нове небесне тіло, то можливо не відбулося поділу на кам'янисту мантію та металеве ядро.

Як показало моделювання, на початку свого життя (а зараз Європі 4,5 млрд років) приблизно протягом перших 0,5 мільярда років океан на Європі міг з'явитися в результаті хімічних реакцій, які призвели до підйому води з її мантії. Власне, ця вода потім опинилася в корі і замерзла, тому у супутника Юпітера є крижана оболонка.

Але, якщо металеве ядро в Європи все ж таки існує, то вчені вважають, що воно з'явилося лише через 1 млрд років після формування супутника. І в цьому важливу роль відіграв гравітаційний вплив Юпітера.

Якщо у Європи все ще формується внутрішнє ядро, то його поява може справді зробити Європу більш придатним для життя світом.

Поки що це лише теорія та її підтвердити зможе лише майбутня місія NASA під назвою Europa Clipper. Цей космічний апарат, який має полетіти до супутника Юпітера через кілька років, зможе дати відповіді на багато питань астрономів. У тому числі й на питання про те, чи є в Європи ядро чи воно ще не сформоване.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, скільки часу займає політ до нашого супутника – Місяця. До речі, найшвидше туди можуть дістатися безпілотні апарати, а от астронавти змогли долетіти до Місяця найшвидше ще 1968 року. Хоча вони й не висадилися на поверхню супутника, але встановили рекорд.