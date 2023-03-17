Загадковий Плутон. Космічний Апарат NASA зробив важливі відкриття у зовнішній Сонячній системі

Хоча апарат New Horizons побував біля Плутона 8 років тому вчені продовжують використовувати його дані для того, щоб робити нові відкриття.

Related video

Космічний апарат New Horizons у 2015 році наблизився до Плутона на відстань 12,5 тисячі кілометрів, що дозволило вченим отримати докладні зображення карликової планети, а також багато нових наукових даних. Вчені досі проводять їх аналіз та представили результат своєї нової роботи. Завдяки апарату NASA вчені змогли зробити важливі відкриття, які стосуються самої карликової планети, а також далекого об'єкта в Сонячній системі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Вчені вже знають, що в далекому минулому Плутон, як і Земля, трохи нахилився набік. Але яким був його стан до цього і наскільки сильно він нахилився, досі вчені до кінця і не з'ясували. Але дані апарату New Horizons дають деякі підказки про те, як сталася ця подія.

Загадковий Плутон

Згідно з новим дослідженням, нахил Плутона пов'язаний з формуванням крижаної рівнини на поверхні карликової планети під назвою Рівнина Супутника, діаметр якої становить приблизно 1,5 тисячі кілометрів. Як відомо вченим дана рівнина, яка заповнена азотним льодом, зіграла значної ролі у формуванні поверхні Плутона.

За допомогою зображень New Horizons вчені виявили на Плутоні паралельні гірські хребти та глибокі долини, що утворюють глобальну тектонічну систему. За оцінками вчених, дані особливості поверхні мають завширшки приблизно 300 км і на таку ж відстань вони тягнуться від північного полюса карликової планети.

Космічний апарат New Horizons у 2015 році наблизився до Плутона на відстань 12,5 тисячі кілометрів, що дозволило вченим отримати докладні зображення карликової планети, а також багато нових наукових даних. Фото: NASA

За словами Олівера Вайта з Інституту SETI, США з огляду на те, що Плутон у минулому змінив своє положення, то жоден з поверхневих ландшафтів не знаходиться на своєму первісному місці. Швидше за все, ці структури знаходилися ближче до екватора, а потім перемістилися ближче до полюса саме через нахил Плутона. Вчені також припускають, що підземний океан на Плутоні також вплинув на зміну орієнтації карликової планети і допоміг усунути більшу частину її маси ближче до її екватора.

Також вчені виявили величезні поклади метанового льоду на поверхні Плутона поблизу екватора і деякі з них мають висоту кількасот метрів. Вчені дійшли висновку, що такі поклади метанового льоду є однією з найпоширеніших форм рельєфу на Плутоні.

Незвичайний дуже далекий астероїд

У 2019 році апарат New Horizons пролетів повз незвичайний транснептуновий астероїд, який знаходиться в поясі Койпера і називається Аррокот. Цей об'єкт на сьогодні є найдальшим, а він знаходиться на відстані 6,6 млрд км від нас, який відвідав земний космічний апарат.

У 2019 році апарат New Horizons пролетів повз незвичайний транснептуновий астероїд, який знаходиться в поясі Койпера і називається Аррокот. Цей об'єкт на сьогодні є найдальшим, а він знаходиться на відстані 6,6 млрд км від нас, який відвідав земний космічний апарат Фото: wikipedia

Насправді Аррокот є астероїдом, який складається з двох каменів, які з'єдналися разом. До цього обидва космічні камені оберталися навколо один одного. Дві частини Аррокота мають різний розмір – одна більша, а інша менше.

Нове дослідження показує, що більша частка цього астероїда складається з 12 окремих каменів, які з'єдналися воєдино. Астрономи з'ясували, що кожен із 12 каменів має завширшки приблизно 5 км. Це додає більше питань про те, як саме формувалися об'єкти в поясі Койпера, що знаходиться на краю Сонячної системи, кажуть вчені.

Уран і Нептун: чекаємо на нові дані

За словами керівників місії New Horizons, апарат продовжить свою активну наукову діяльність цього року після 10 місяців, проведених у "режимі сну" для економії енергії.

Космічний апарат робитиме нові унікальні знімки Урану та Нептуна з боку зовнішньої частини Сонячної системи. Нові зображення допоможуть астрономам краще зрозуміти, як розвиваються хмарні структури на двох крижаних гігантах. Також New Horizons почне вивчати дальню частину пояса Койпера.

Нептун. Космічний апарат робитиме нові унікальні знімки Урану та Нептуна з боку зовнішньої частини Сонячної системи Фото: wikipedia

Як уже писав Фокус, минулого року вчені представили дослідження, яке змінює уявлення про супутника Плутона Харона. Вчені знайшли пояснення криваво-червоного кольору одного з регіонів на цьому супутнику.

Також Фокус писав, що вчений показав, як далеко полетить м'яч на планетах Сонячної системи. Якби піраміда Хеопса знаходилася на Плутоні, то звичайний м'яч можна було легко перекинути через неї.

Нагадуємо, що 28 березня цього року в нічному небі можна буде побачити рідкісний парад планет, коли одразу 5 відомих пленет вишикуються в одну лінію, як уже писав Фокус.