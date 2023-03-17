Парад планет у березні 2023. У небі можна буде побачити, як 5 відомих планет вишикувалися в лінію

Вже наприкінці березня в небі в одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

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Немає нічого незвичайного у тому, щоб побачити у нічному небі вирівнювання двох чи трьох планет. Але 28 березня 2023 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище – вирівнювання одразу п'яти планет Сонячної системи. Під час цього параду планет в одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс, пише Daily Mail.

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Наприкінці березня можна буде спостерігати в небі рідкісне вирівнювання планет Сонячної системи, адже цілих п'ять світів Юпітер, Меркурій, Уран, Марс і Венера вишикуються в один ряд під час явища, яке відомо, як парад планет. Хоча це не зовсім наукова назва цієї події, проте багато людей пов'язують вирівнювання планет у нічному небі саме з цим терміном.

За словами вчених, у вівторок, 28 березня, після заходу Сонця всі 5 планет буде видно в небі досить добре. Найяскравішими планетами в цьому випадку будуть Меркурій та Юпітер, які будуть видно над горизонтом, а також Венера, яка буде трохи вищою у небі. Трохи гірше буде видно Марс, а щоб побачити Уран знадобиться бінокль.

За словами Бет Біллер з Единбурзького університету, Великобританія, у самому вирівнюванні планет, коли візуально вони здаються на одній лінії немає нічого незвичайного, якщо йдеться про дві або три планети. Але вирівнювання п'яти планет – це рідкісне явище. Наприклад, такий парад планет можна було спостерігати у 2022, 2020 та 2016 роках. Минулого року мешканці північної півкулі Землі могли спостерігати за вирівнюванням Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна.

Наприкінці березня можна буде спостерігати в небі рідкісне вирівнювання планет Сонячної системи, адже цілих п'ять світів Юпітер, Меркурій, Уран, Марс і Венера вишикуються в один ряд під час явища, яке відомо, як парад планет. Фото: CORDIS

За словами Біллер, найлегше можна буде розрізнити в небі Венеру та Юпітер. Власне, ці дві планети вже можна було спостерігати на близькій відстані одна до одної за останні кілька тижнів. Хоча Марс буде не таким яскравим, все ж таки неозброєним оком його також можна буде розрізнити. Що ж до Меркурія, його видно буде лише у разі, якщо небо буде дуже чисте. А Уран без бінокля чи телескопа виявити практично неможливо.

Водночас вчені вказують на те, що залежно від місця розташування людини та наявності таких перешкод як високі дерева та будівлі, побачити всі 5 планет одночасно може бути складно. Але якщо дуже постаратися і до того ж використати бінокль, то парад планет у березні запам'ятається надовго, вважають вчені.

За словами астрономів, навіть якщо ви пропустите неймовірне космічне видовище цього місяця, то взагалі 2023 року очікується ще кілька подій вирівнювання планет. Наприклад, у квітні можна буде побачити, як вишикувалися в лінію Меркурій, Уран, Венера і Марс, а під час іншої подібної події цього місяця в ряд вишикуються Марс, Венера, Уран і Меркурій.

Фокус вже писав про те, що наприкінці лютого цього року Місяць, Юпітер та Венера вишикувалися в один ряд у нічному небі.

Також Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю зникнення палива біля орбітального апарату на Марсі. У космічного апарату NASA, як показав аналіз, майже закінчилося паливо, але потім з'ясувалося, що все не таке страшне.