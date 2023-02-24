Парад планет: українці можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера вишикувалися в один ряд (фото)

У мережі з'явилися фотографії, на яких можна побачити, як три небесні тіла вишикувалися в одну лінію.

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У небі над Україною можна побачити, як Юпітер, Венера та Місяць вишикувалися в ряд. Таке рідкісне астрономічне явище називають "парад планет".

[ + – ] Парад планет в небі над Україною

Що таке парад планет

Парадом планет називають астрономічне явище, при якому певна кількість планет Сонячної системи виявляється "на одній прямій" від Сонця. Поняття "парад планет" не є науковим. Залежно від кількості планет, що у параді, розрізняють малі паради і великі.

Нагадаємо, що вчені розповіли, чи пройде куля наскрізь через Юпітер. Астрономи провели цікавий уявний експеримент, який дає найкраще розуміння природи газових гігантів.

Також повідомлялося, що телескоп Вебба знайшов "руйнівників Всесвіту" відразу після Великого вибуху. Астрономи виявили шість ранніх галактик, яких не повинно існувати в природі.

У 2022 році у Землі був міні-місяць, і вона повернеться заради зіткнення. Об'єкт, відомий як 2022 NX1, знову наблизиться до нашої планети та існує можливість, що вони зіткнуться.