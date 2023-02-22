Іноді вони вертаються. 2022 року Земля мала міні-місяць, і вона повернеться заради зіткнення

Об'єкт, відомий як 2022 NX1, знову наблизиться до нашої планети і існує можливість, що вони зіткнутися.

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2 липня 2022 року вчені з Південної обсерваторії Місячної бази в Намібії виявили об'єкт, який згодом був названий 2022 NX1, через ймовірність того, що це був астероїд, тимчасово захоплений гравітацією нашої планети. Проте все ще залишалася ймовірність того, що все набагато прозаїчніше, а цей об'єкт — не більше ніж залишки якоїсь ракети, про яку людство встигло забути, пише IFL Science.

Відомо, що 26 червня минулого року об'єкт максимально наблизився до Землі. Однак у новому дослідженні вчені знайшли підтвердження природного статусу 2022 NX1, що робить його колишнім і майбутнім міні-місяцем з можливістю зіткнення в майбутньому.

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Зазначимо, що часом Земля ненадовго притягує інші об'єкти, відомі як міні-місяць, які потрапляють до її гравітаційної криниці та затримуються в ній на деякий час. Вчені припускають, що це відбувається з моменту зародження Сонячної системи, проте їм лише нещодавно вдалося це виявити і зрозуміти. На жаль, здатність вчених відкривати міні-супутники збіглася з тим, що людство викидає на навколоземну орбіту тисячі супутників та уламків ракети, що дуже ускладнює розпізнання.

Наприклад, ще два десятиліття тому об'єкт J002E3 вважався астероїдом, доки вчені не виявили, що він є верхньою частиною місії "Аполлон-12". Виходячи з цього, коли Гжегож Душанович та Хорді Камараса виявили 2022 NX1, вони не могли бути впевнені, що бачать насправді. Тепер нове дослідження розкриває справжню природу минулорічної знахідки.

З моменту виявлення вчені сперечалися про те, чим насправді є об'єкт 2022 NX1 — шматком ракети або чимось дійсно вартим. І 6 серпня команді все ж таки вдалося поспостерігати за ним за допомогою телескопа Gran Telescopio Canarias — сумнівів не залишалося, в ньому не було нічого штучного чи скинутого з головного Місяця.

В результаті вчені дійшли висновку, що об'єкт 2022 NX1 все ж таки є астероїдом, ймовірно, К-типу, а тому вважається міні-супутником. Дослідження показує, що об'єкт був захоплений гравітаційним полем Землі всього на 21 день, чого не достатньо, щоб зробити повний оберт навколо орбіти.

Дослідники виявили, що 2022 NX1 також був тимчасово захоплений гравітаційною криницею нашої планети двічі в період 1980-81 років, і тепер дослідники припускають, що він повернеться знову в 2051 році. Вчені також зазначають, що ймовірність його зіткнення із Землею у період 2075 року становить 1,2% та 5-10% у 2122 роках. Втім, цей міні-супутник дуже "маленький" — його довжина складає всього "від одного до трьох жирафів", а тому очікується, що він не завдасть суттєвих руйнувань, хоча детонацію челябінського типу також неможливо виключити.

Вчені також зазначають, що відкриття 2022 року NX1 вказує на те, що міні-супутники Землі можуть бути більше кількох метрів і мають неоднорідний склад.

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