Маленька піщинка. Космічний апарат ЄКА зняв рух Меркурія на тлі Сонця (відео)

Проліт Меркурія поруч із Сонцем допоможе краще налаштувати прилади космічного апарату Solar Orbiter.

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Апарат Solar Orbiter зміг побачити, як перша планета від Сонця рухається поряд із нашою зіркою. Близький проліт Меркурія дозволив космічному апарату Європейського космічного агентства (ЄКА) краще розглянути Сонце, пише Space.

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Проліт будь-якої планети на тлі своєї батьківської зірки називається планетним транзитом. Відразу кілька приладів космічного апарату Solar Orbiter спромоглися сфотографувати такий транзит Меркурія на тлі Сонця. Із цих зображень вчені створили кілька коротких відеороликів.

[ + – ] Апарат Solar Orbiter зміг побачити, як перша планета від Сонця рухається поряд із нашою зіркою. Близький проліт Меркурія дозволив космічному апарату Європейського космічного агентства (ЄКА) краще розглянути Сонце Фото: Apophis

На отриманих зображеннях Меркурій виглядає як чорний диск, який рухається на тлі у правій нижній частині Сонця. І ця крихітна чорна пляма значно відрізняється від темних сонячних плям, які видно набагато вище на Сонці. Це регіони на зірці, яких народжуються знамениті сонячні спалахи та відбуваються корональні викиди маси, тобто викиди енергії та плазми у космос. Найменша планета Сонячної системи особливо добре помітна на зображеннях після того, як вона залишила диск Сонця і стала видимою на тлі газових структур в атмосфері зірки.

Завдяки транзиту Меркурія один із приладів апарату Solar Orbiter під назвою SPICE зміг отримати найкращий вид Сонця. Цей прилад призначений для поділу сонячного світла на складові кольору, і таким чином він може ідентифікувати атоми у різних шарах зірки, оскільки вони існують за різних температур.

За словами вчених із ЄКА, завдяки новим зображенням вони отримали не лише нові знімки Меркурія, найголовніше, що вдалося побачити транзит планети на тлі різних прошарків атмосфери Сонця. Таким чином, космічний апарат Solar Orbiter зможе ще краще налаштувати свої прилади для подальших спостережень за зіркою. Вчені вважають, що, вивчаючи цей транзит Меркурія, можна покращити якість даних про саме Сонце, які збирає космічний апарат ЄКА.

[ + – ] На отриманих зображеннях Меркурій виглядає як чорний диск, який рухається на тлі у правій нижній частині Сонця. І ця крихітна чорна пляма значно відрізняється від темних сонячних плям, які видно набагато вище на Сонці. Фото: Apophis

Такі планетні транзити були корисними для астрономів задовго до того спостереження за Меркурієм, що пролітає на тлі Сонця. Сотні років тому перші астрономи використали проходження планет перед Сонцем для оцінки розміру Сонячної системи. Спостерігачі за небом у різних віддалених один від одного регіонах стежили за часом проходження планет на тлі Сонця, а потім порівнювали ці результати. Використовуючи невелику різницю в часі, а також відстань між метами проведення спостережень та тригонометрію, вчені в минулому змогли вирахувати відстань між Сонцем та Землею.

Досі планетні транзити використовуються для виявлення екзопланет, тобто планет поза Сонячною системою. Коли ці планети пролітають на тлі своїх зірок, то на деякий час вони закривають потік світла зірки. Таким чином можна виявити не тільки існування планети, але і завдяки тривалим спостереженням дізнатися про її період обертання навколо своєї зірки і навіть її розмір.

Особливо цей спосіб виявлення планет, який називається транзитним методом, корисний для пошуків так званих "гарячих Юпітерів". Це газові гіганти, які можуть бути більшими за Юпітер за розмірами, але вони знаходяться надто близько до своїх зірок, а їх період обертання складає всього кілька днів. Тобто рік на таких планетах може тривати лише кілька земних діб.

Своє наступне зближення із Сонцем апарат Solar Orbiter здійснить у квітні цього року, а вже у червні вчені з ЄКА зможуть отримати більше інформації про Меркурій, бо до планети підлетить космічний апарат BepiColombo.

Як вже писав Фокус, вчені виявили найлегшу планету за межами Сонячної системи та зробили його пряме зображення. Ця планета є газовим гігантом, в кілька разів більша за Юпітер і знаходиться відносно недалеко від нас.

Також Фокус писав про те, що нещодавно на Сонці стався потужний спалах і ця подія зняла космічний апарат SDO.