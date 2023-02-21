Схожа на Юпітер. Вчені виявили найлегшу планету за межами Сонячної системи (фото)

Робити знімки далеких екзопланет напряму дуже складно, але астрономам це все ж таки вдалося.

Related video

Телескоп VLT, який складається з восьми телескопів і є найбільшим оптичним телескопом на Землі, зміг зробити прямий знімок найлегшої планети за межами Сонячної системи. Це відкриття було зроблено після того, як спостереження двох космічних телескопів показали зміни в орбіті не надто далекої від нас зірки, що вказувало на наявність планети, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Використовуючи дані космічних телескопів Hipparcos та Gaia, які займаються створенням детальної карти розташування та траєкторії руху зірок у нашій галактиці, вчені використовували наземний телескоп VLT для спостереження за зіркою AF Leporis.

Ця зірка, яка має також назву HD 35850, знаходиться в сузір'ї Заєць на відстані у 87,5 світлових років від нас. Попередні дані космічних обсерваторій показали дивні зміни в орбіті зірки, що дозволило припустити, що довкола неї обертається велика планета.

За словами вчених з Європейської південної обсерваторії, якій належить телескоп VLT, всі планети мають гравітаційний вплив на свої зірки і можуть змінювати траєкторію їхнього руху в космосі. Спостереження показали, що у зірки AF Leporis існують зміни в траєкторії, а отже, поруч із зіркою може знаходитися планета. Прилади телескопа VLT дозволяють блокувати надто яскраве світло зірки, щоб вивчити її більш тьмяне оточення.

В результаті спостережень припущення вчених підтвердилися, і вони виявили, що навколо AF Leporis дійсно обертається екзопланета. Як показав аналіз, вона у 4-6 разів більша за Юпітер і обертається навколо своєї зірки на тій самій відстані, що і Сатурн навколо Сонця. (Сатурн знаходиться далі, ніж Юпітер у нашій Сонячній системі).

Вченим вдалося отримати не лише пряме зображення планети, що зробити неймовірно складно, але також вони з'ясували, що ця екзопланета є найлегшою з виявлених на сьогоднішній день. Вчені назвали новий газовий гігант AF Leporis b.

[ + – ] Яскрава точка у верхньому лівому кутку цих двох зображень є екзопланетою, яка приблизно в чотири рази більша за Юпітер, що обертається навколо зірки AF Leporis Фото: ESO

Чому складно отримати прямі зображення далеких планет поза Сонячною системою? Справа в тому, що ці об'єкти набагато тьмяніші, ніж їхні батьківські зірки. І щоб зробити пряме зображення планети, потрібно, щоб вона мала величезний розмір, а також знаходилася дуже далеко від своєї зірки.

Наприклад, планета, яку першою напряму сфотографував космічний телескоп Вебб під назвою HIP 65426 b, у 12 разів більша за Юпітер і знаходиться в 2 рази далі від своєї зірки, ніж Плутон від Сонця. (До 2006 року Плутон вважався дев'ятою і відповідно найдальшою планетою Сонячної системи, але тепер це карликова планета, а невідому дев'яту планету все ще шукають).

За словами вчених, лише 5% із 5300 відомих на сьогодні екзопланет було виявлено напряму. Інші 95% планет вдалося знайти завдяки тому, що вони проходили на тлі своїх зірок і перекривали їхнє світло.

Що стосується зірки AF Leporis, то вчені вважають, що за розмірами та масою вона схожа на наше Сонце. Але їй всього 24 мільйони років, а це означає, що вона в 200 разів молодша за нашу рідну зірку. У зірки AF Leporis є лише одна планета, але цю зірку оточує диск з уламків, який схожий на пояс Койпера, що оперізує Сонячну систему. Вчені хочуть продовжити вивчення цієї зірки та її системи, оскільки це може дати цінну інформацію про еволюцію нашої Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл зобразив пару яскравих об'єктів у туманності Оріона. Це дві унікальні молоді зірки, що засліплюють своїм світлом, яких оточують хмари їхнього газу.