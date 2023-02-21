Похожа на Юпитер. Ученые обнаружили самую легкую планету за пределами Солнечной системы (фото)

Делать снимки далеких экзопланет напрямую очень сложно, но астрономам это все же удалось.

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Телескоп VLT, который состоит из восьми телескопов и является самым большим оптическим телескопом на Земле, смог сделать прямой снимок самой легкой планеты за пределами Солнечной системы. Это отрытие было сделано после того, как наблюдения двух космических телескопов показали изменения в орбите не очень далекой от нас звезды, что указывало на наличие планеты, пишет Space.

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Используя данные космических телескопов Hipparcos и Gaia, которые занимаются созданием подробной карты расположения и траектории движения звезд в нашей галактике, ученые использовали наземный телескоп VLT для наблюдения за звездой AF Leporis.

Эта звезда, которая имеет также название HD 35850 находится в созвездии Заяц на расстоянии в 87,5 световых лет от нас. Предварительные данные космических обсерваторий показали странные изменения в орбите звезды, что позволило предположить, что вокруг нее вращается большая планета.

По словам ученых из Европейской южной обсерватории, которой принадлежит телескоп VLT, все планеты оказывают гравитационное влияние на свои звезды и могут изменять траекторию их движения в космосе. Наблюдения показали, что у звезды AF Leporis существуют изменения в траектории, а значит рядом со звездой может находиться планета. Приборы телескопа VLT позволяют блокировать слишком яркий свет звезды, чтобы изучить ее более тусклое окружение.

В результате наблюдений предположения ученых подтвердились, и они обнаружили, что вокруг AF Leporis действительно вращается экзопланета. Как показал анализ он в 4-6 раз больше Юпитера и вращается вокруг своей звезды на том же расстоянии, что и Сатурн вокруг Солнца. (Сатурн находится дальше, чем Юпитер в нашей Солнечной системе).

Ученым удалось получить не только прямое изображение планеты, что сделать невероятно сложно, но также они выяснили, что эта экзопланета является самой легкой из когда-либо обнаруженных на сегодняшний день. Ученые назвали этот новый газовый гигант AF Leporis b.

[ + – ] Яркая точка в верхнем левом углу этих двух изображений представляет собой экзопланету, которая примерно в четыре раза больше Юпитера, вращающуюся вокруг звезды AF Leporis Фото: ESO

Почему сложно получить прямые изображения далеких планет вне Солнечной системы? Дело в том, что эти объекты намного более тусклые, чем их родительские звезды. И чтобы сделать прямое изображение планеты нужно, чтобы она имела огромный размер, а также находилась очень далеко от своей звезды.

Например, планета, которую первой напрямую сфотографировал космический телескоп Уэбб под названием HIP 65426 b, в 12 раз больше Юпитера и находится в 2 раза дальше от своей звезды, чем Плутон от Солнца. (До 2006 года Плутон считался девятой и соответственно самой далекой планетой Солнечной системы, но теперь это карликовая планета, а неизвестную Девятую планету все еще ищут).

По словам ученых, только 5% из 5300 известных на сегодня экзопланет были обнаружены напрямую. Остальные 95% планет удалось найти благодаря тому, что они проходили на фоне своих звезд и перекрывали их свет.

Что касается звезды AF Leporis, то ученые считают, что по размерам и массе она похожа на наше Солнце. Но ей всего 24 миллиона лет, а это значит, что она в 200 раз моложе нашей родной звезды. У звезды AF Leporis есть только одна планета, но эту звезду окружает диск из обломков, который похож на пояс Койпера, опоясывающий Солнечную систему. Ученые хотят продолжить изучение этой звезды и ее системы, так как это может дать ценную информацию об эволюции нашей Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл запечатлел пару ярких объектов в туманности Ориона. Это две ослепляющие свои светом уникальные молодые звезды, которых окружают облака их газа.