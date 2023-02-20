Ослепительный снимок. Телескоп Хаббл запечатлел пару ярких объектов в туманности Ориона (фото)

Космическая обсерватория в прямом смысле слова сделала ослепительный снимок двух ярких молодых звезд в знаменитой туманности.

Related video

Космический телескоп Хаббл продолжает наблюдать за космосом и радует новыми изображениями. Европейское космическое агентство опубликовало его новую работу – изображение пары ослепительно ярких молодых звезд в окружении газовых облаков в недалекой от нас туманности Ориона, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На новом изображении телескопа Хаббл показаны две очень яркие звезды, которые являются молодыми звездами возрастом в несколько миллионов лет. На переднем плане видна более крупная звезда, которая называется V 372 Ориона, а ее компаньон виден в верхнем левом углу нового снимка.

[ + – ] На новом изображении телескопа Хаббл показаны две очень яркие звезды, которые являются молодыми звездами возрастом в несколько миллионов лет. На переднем плане видна более крупная звезда, которая называется V 372 Ориона, а ее компаньон виден в верхнем левом углу нового снимка Фото: ESA

Обе звезды окружены газовыми облаками, в которых также вскоре появятся новые звезды, ведь туманность Ориона, которая находится на расстоянии в примерно 1450 световых лет от нас, является регионом космоса с бурным формированием подобных объектов. Рядом с двумя самыми яркими звездами на этом изображении также видны звезды поменьше, а все окружающее их пространство является "домом" для появления будущих звезд.

Если внимательно присмотреться к паре главных звезд на этом снимке, можно увидеть четыре полосы, которые расходятся в разных направлениях от самих звезд. Такие полосы возникают из-за особенностей прохождения света через зеркала телескопа Хаббл.

По словам ученых из Европейского космического агентства, новое изображение было получено с помощью двух приборов телескопа Хаббл — Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3. Чтобы создать такое потрясающее изображение ученые использовали данные, которые были получены как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне длин волн света, чтобы увидеть все детали данного региона туманности Ориона.

[ + – ] Туманность Ориона, которая находится на расстоянии в примерно 1450 световых лет от нас и является регионом космоса с бурным формированием новых звезд Фото: NASA

По словам астрономов, звезда V 372 Ориона является неправильной переменной звездой, которая относится к особому классу таких объектов, которые называются Орионовы переменные. Эти звезды, кроме других особенностей также часто изменяют свою яркость. Такие звезды часто связаны с диффузными туманностями (излучающие свет туманности, которой является туманность Ориона) и V 372 Ориона не является исключением, которая окружена неоднородным газом и пылью.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл получил потрясающее изображение красной туманности. На новом изображении космического телескопа видна лишь часть туманности Душа, но она напоминает праздничное украшение.

Также Фокус писал о том, что в NASA хотят продлить срок службы 33-летнего телескопа Хаббл и для этого решили вывести космический телескоп на более высокую орбиту с помощью частных космических кораблей.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили "послеобеденную отрыжку" у молодых звезд в туманности Ориона. Сквозь густые облака газа и пыли ученые смогли увидеть выбросы излучения, которые исходят от молодых звезд, когда они набирают массу.