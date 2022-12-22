Астрономы обнаружили "послеобеденную отрыжку" у молодых звезд в туманности Ориона

Сквозь густые облака газа и пыли ученые смогли увидеть выбросы излучения, которые исходят от молодых звезд, когда они набирают массу.

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Молодые звезды в туманности Ориона выпускают яркие вспышки излучения, поскольку они активно поглощают окружающее их вещество, чтобы досчитать нужного размера "взрослой" звезды, пишет Space.

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Американские астрономы изучили архивные данные уже вышедшего на пенсию космического телескопа "Спитцер" и обнаружили частые вспышки излучения у новорожденных звезд (их еще называют протозвездами) в ближайшей к нам области звездообразования в туманности Ориона.

[ + – ] Американские астрономы изучили архивные данные уже вышедшего на пенсию космического телескопа "Спитцер" и обнаружили частые вспышки излучения у новорожденных звезд (их еще называют протозвездами) в ближайшей к нам области звездообразования в туманности Ориона Фото: NASA

По словам ученых, эти выбросы излучения происходят на самом раннем этапе развития звезд, когда они достигают возраста в 100 тысяч лет. И эти вспышки, которые являются признаком поглощения окружающего звезду газа и пыли во время набора массы, появляются каждые 400 лет. То есть это очень часто по космическим меркам.

По словам Тома Мегита из Университета Толидо, штат Огайо, США, новое открытие поможет лучше понять процессы, которые происходят со звездами в первые годы их жизни, в том числе можно больше узнать о том, как звезды могут быстро набирать массу.

Ведь до сих пор ученые имеют слишком мало информации о том, что происходит на начальном этапе эволюции молодых звезд и это связано с тем, что они скрыты в облаке из холодного молекулярного газа и пыли, из которых они появились. Благодаря наблюдениям космического телескопа "Спитцер" ученые смогли заглянуть внутрь эти облаков и увидеть яркие вспышки света, которые выпускают звезды возрастом в 100 тысяч лет.

[ + – ] Туманность Ориона в видимом и инфракрасном диапазоне, изображение космического телескопа "Хаббл" Фото: NASA

Астрономы изучали архивные данные о 92 известных протозвездах и обнаружили ранее неизвестные вспышки излучения, а также выяснили, что они повторяются каждые 400 лет. По словам ученых, такая периодичность излучения намного выше, чем вспышки, которые выпускают более старые протозвезды.

Астрономы пришли к выводу, что эти потоки излучения молодые звезды выпускают непрерывно в течение 15 лет. Также новое исследование помогло ученым определить, что в период, когда звезда развивается в течении первых 100 тысяч лет, то она накапливает примерно половину или даже больше своей окончательной массы.

По словам Мегита, молодые звезды по космическим меркам слишком быстро набирают массу и увеличиваются в размерах как раз на самом начальном этапе своей эволюции. Также ученые считают, что подобные вспышки излучения могут влиять на диски из вещества, в которых рождаются планеты. Также на этот процесс может влиять сам факт того, каким образом происходит наращивание массы молодой звездой.

"Мы считаем, что 4,6 млрд лет назад, до того, как появилась Земля, возможно наше Солнце также производило такие вспышки излучения. То есть Солнце было такой же "отрыгивающей после обеда" звездой. Наблюдение за процессом формирования этих молодых звезд позволяет нам представить, что происходила на самом раннем этапе формирования Солнечной системы", — говорит Мегит.

[ + – ] Так рождаются новые звезды

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили на звездах странные "глюки", но этим сбоям в их работе есть несколько объяснений.

Фокус также писал о том, что несколько месяцев назад космический телескоп Уэбб сделал новые удивительные изображения туманности Ориона.