Нечто странное происходит со звездами: они "глючат" и этому есть несколько объяснений

Оказывается, таких "звездных глюков" происходит намного больше, чем ожидали ученые.

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В "работе" огромных звезд, которые называются красными гигантами? происходят внутренние сбои, то есть огромные структурные изменения в их ядрах. И ученые нашли намного больше таких "глюков", чем они ожидали, пишет Futurism.

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Международная группа ученых обнаружила новые доказательства того, что внутри умирающих звезд, которые называются красными гигантами происходят крупномасштабные структурные изменения, которые называют сбоями в работе ядра звезды.

В данном исследовании ученые анализировали особую стадию жизни красных гигантов, которая называется красное сгущение. Когда эти звезды находятся на этой стадии развития, то они имеют одинаковую яркость и их астрономы используют в качестве указателей для определения расстояний до окружающих их галактик. То есть такие звезды необходимы для понимания структуры нашей Вселенной.

"Поэтому очень важно понимать, почему происходят необычные структурные изменения внутри этих звезд, которые известны как сбои или глюки. Анализируя эти изменения, мы можем использовать их для получения не только глобальных характеристик звезды, но и информации о точной структуре этих объектов", — говорит Матье Врар из Университета штата Огайо.

По словам ученых, такие сбои могут повлиять на колебания звезды и на поведение проходящих звуковых волн, что влияет на качество астрономических наблюдений. Чтобы выяснить, насколько распространенными являются такие сбои у красных гигантов, ученые изучили 359 таких объектов. Оказалось, что у 24 звезд в тот или иной момент их жизни периодически появлялись внутренние структурные нарушения. Хотя это всего лишь 7% от всей выборки, но если взять масштабы всей Вселенной, то это огромный показатель.

[ + – ] В данном исследовании ученые анализировали особую стадию жизни красных гигантов, которая называется красное сгущение. Когда эти звезды находятся на этой стадии развития, то они имеют одинаковую яркость и их астрономы используют в качестве указателей для определения расстояний до окружающих их галактик. То есть такие звезды необходимы для понимания структуры нашей Вселенной Фото: wikipedia

Пока что ученые точно не понимают, почему звезды "глючат". Сейчас существуют две основные теории, которые объясняют, что происходит.

Первая теория говорит о том, что сбои в работе звезд присутствуют на протяжении всей их жизни, но они настолько незаметные, что их нельзя классифицировать как настоящее структурное нарушение. То есть ничего необычного в этом нет.

Но вторая теория, которую подтверждает новое исследование ученых, говорит о том, что такие нарушения "сглаживаются" каким-то неизвестным физическим процессом, который впоследствии приводит к изменениям в структуре ядра звезды.

Но это только первый шаг к решению задки, которую еще предстоит решить полностью во время последующих наблюдений.

Фокус уже писал о том, что самая большая звезда Млечного Пути умирает и ученые знают, во что она превратится после смерти.

Также Фокус писал о том, что с одной из самых больших в нашей галактике звезд происходит что-то странное, и это может быть тем же явлением, которое астрономы наблюдали у знаменитой звезды Бетельгейзе.